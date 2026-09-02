Mercato PSG : Une ultime recrue tentée dans le secret !

Le PSG a tenté de signer une recrue surprise dans les ultimes heures du mercato estival. Son identité reste pour le moment totalement confidentielle.

Mercato : Le PSG ne ciblait pas forcément un attaquant

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Le mercato estival est officiellement terminé en France. Le Paris Saint-Germain a bouclé ses emplettes, avec l’arrivée de cinq recrues. Ferran Torres, Mika Godts, Maghnes Akliouche ou encore Lucas Digne sont venus renforcer le groupe parisien. Pourtant, les dernières 24 heures du PSG ont été marquées par une tentative de dernière minute en attaque.

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Le journaliste Fabrice Hawkins révélait que les dirigeants parisiens ont tenté de signer un nouvel attaquant dont l’identité n’a pas été dévoilée. Un besoin logique compte tenu des nombreux départs enregistré dans le secteur offensif. Bradley Barcola, Ibrahim Mbaye, Gonçalo Ramos et Lee Kang-in ayant quitté le PSG durant ce mercato.

🚨 Le mercato du PSG est terminé. Il n’y aura plus d’arrivée. @RMCsport



Les Parisiens ont tenté une approche ces dernières 24h pour un joueur offensif mais il ne viendra pas.



La situation de Renato Sanches reste à surveiller. Le milieu de terrain va quitter le club.



💰Paris… pic.twitter.com/A0svw6bp1A — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) September 1, 2026

Sauf que L’Équipe indique que la direction de Paris penchait pour un profil différent. Les Parisiens ciblaient potentiellement un défenseur polyvalent capable d’évoluer à droite. Même si cette offensive de dernière minute s’est finalement soldée par un échec. L’exigence excessive des clubs vendeurs aurait dissuadé le PSG.

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Luis Campos refusa de céder à la panique de dernière minute. Tandis que Luis Enrique reste pleinement satisfait du recrutement réalisé. Même si l’entraîneur du Paris Saint-Germain reste à l’affût des opportunités qui se présenteront dès le mois de janvier 2027.