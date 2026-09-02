Mercato : Niels Nkounkou retrouve la Ligue 1 avec l’OGC Nice

L’OGC Nice a officialisé mardi l’arrivée de Niels Nkounkou, prêté par l’Eintracht Francfort avec une option d’achat, à quelques heures de la fermeture du mercato. Le latéral gauche français de 25 ans rejoint le Gym pour poursuivre sa carrière sur la Côte d’Azur.

Mercato : Nice boucle l’arrivée de Niels Nkounkou

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L’OGC Nice tient un nouveau renfort dans le couloir gauche. Après Mohammed Amoura, le Gym a officialisé ce mardi la signature de Niels Nkounkou, arrivé en provenance de l’Eintracht Francfort sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Le latéral français était également suivi par le Celtic, mais c’est finalement sur la Côte d’Azur qu’il va poursuivre sa carrière.

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Encore sous contrat avec le club allemand jusqu’en juin 2028, Nkounkou retrouve ainsi la France après plusieurs expériences à l’étranger. Formé à Marseille après un passage à Brest, il avait quitté l’Hexagone à 19 ans pour rejoindre Everton. Il a ensuite porté les couleurs du Standard de Liège et de Cardiff avant de revenir en France, à Saint-Étienne, en 2022-2023.

Bienvenue à Nice, Niels Nkounkou. 📍 pic.twitter.com/SoiOsBlwD0 — OGC Nice (@ogcnice) September 1, 2026

Sous le maillot des Verts, le défenseur s’était rapidement imposé comme l’un des joueurs marquants de Ligue 2. En seulement 20 rencontres, il avait inscrit 6 buts et délivré 8 passes décisives. Ses performances lui avaient notamment permis d’intégrer l’équipe-type de la saison aux Trophées UNFP.

De Francfort au Torino, une expérience européenne

Après son passage à Saint-Étienne, Niels Nkounkou avait rejoint définitivement l’Eintracht Francfort à l’été 2023, pour une opération estimée à 11 millions d’euros bonus compris, avec un pourcentage à la revente sur la plus-value. Il avait alors découvert la Bundesliga et la Coupe d’Europe.

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Le Français a disputé 63 rencontres avec le club allemand avant de voir son temps de jeu diminuer. La saison dernière, il avait été prêté au Torino pour tenter de retrouver davantage de rythme. En Serie A, il n’a toutefois participé qu’à 11 matchs, pour une passe décisive.

Niels Nkounkou retrouve Elye Wahi à Nice

À Nice, le nouveau venu retrouvera surtout un visage familier. Nkounkou est proche d’Elye Wahi, lui aussi prêté cet été par l’Eintracht Francfort au Gym. Les deux joueurs vont donc poursuivre leur aventure sous les mêmes couleurs. « J’ai beaucoup parlé avec Elye, qui est un très bon ami. Il m’a dit beaucoup de bien du club, de la ville et des supporters. Maintenant, j’ai surtout hâte de commencer, de découvrir le groupe et de tout donner sur le terrain. J’espère pouvoir aider l’équipe et vivre une belle saison », a confié Nkounkou après son arrivée.

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Le président niçois Maurice Cohen s’est également réjoui de cette signature : « Nous sommes très heureux d’accueillir Niels. C’est un joueur qui possède déjà une expérience importante, en ayant connu plusieurs championnats européens. Il avait manifesté son envie de rejoindre le Gym et nous sommes ravis qu’il soit avec nous aujourd’hui. »