Mercato OM : Mauvaise nouvelle, Genesio privé de joker !

Bruno Genesio va devoir composer avec un effectif limité. L’Olympique de Marseille n’a toujours pas la possibilité de recruter un joker pour compenser les blessés.

OM : Joker interdit, Genesio ne peut pas remplacer les blessés

La suite après cette publicité

Les difficultés financières de l’Olympique de Marseille affectent son début de saison. Le club entraîné par Bruno Genesio n’a pas pu enrôler le moindre renfort durant ce mercato. Ses difficultés économiques l’ont même contraint à céder plusieurs cadres cet été. L’entraîneur de l’OM doit composer avec un effectif restreint.

Lisez aussi : OM : Nnadi blessé au genou et absent plusieurs semaines !

À voir

Mercato AS Monaco : Thilo Kehrer s’engage officiellement l’Ajax !

L’infirmerie phocéenne commence aussi à se remplir dangereusement. Après Geoffrey Kondogbia, c’est au tour de Tochukwu Nnadi de céder sa place. Le milieu de terrain nigérien s’est blessé lors de la défaite à Monaco (2-0). Il va manquer plusieurs semaines de compétition. Son absence complique la gestion d’un groupe particulièrement éprouvé.

Bruno Genesio aurait pu compter une solution externe pour pallier ces pépins physiques et compenser un mercato estival totalement bloqué. Mais selon l’insider Mohamed Toubache-Ter, l’OM se trouve dans l’incapacité absolue d’activer la piste d’un joker médical. Le club phocéen ne peut aussi engager un joueur libre. « Non. L ‘OM n’a pas la possibilité de recruter un joker en L1/L2/L3 », a-t-il posté.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : Quinten Timber file officiellement à Crystal Palace

Mercato OM : Emerson et Gouiri courtisés en Italie !

À voir

Mercato : Le PSG cible Rayan Cherki pour l’hiver

La raison ? L’encadrement strict de la masse salariale de l’OM. Toute hausse de salaire est proscrite et l’utilisation d’un joker reste conditionnée à un feu vert de la DNCG. L’instance refuse pour l’instant d’assouplir sa position financière. Bruno Genesio devra donc faire avec les moyens du bord pour la suite de la saison.