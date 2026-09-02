Mercato OL : 70 M€ de vente, un bilan positif pour Lyon

La fin du mercato estival de l’OL a été marquée par des départs, dont celui de Malick Fofana. Sept nouveaux joueurs ont cependant renforcé le club.

Mercato OL : Annoncé à Arsenal, Malick Fofana transféré à Sunderland

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L’OL a transféré Malick Fofana à Sunderland AFC, en Premier League. Selon les détails du club rhodanien, le transfert de son attaquant international belge (5 sélections) a été conclu pour un montant pouvant atteindre 35 M€, dont 5 M€ de bonus, auquel pourra s’ajouter un intéressement de 12,5 % sur la plus-value d’un éventuel futur transfert.

Proche de l’AS Rome un temps, puis annoncé à Arsenal cette semaine, le joueur de 21 ans a préféré rejoindre les Black Cats du technicien français Régis Le Bris.

Près de 70 M€ de recette mercato pour l’Olympique Lyonnais

Après le transfert d’Afonso Moreira au Bayer Leverkusen à 29,5 M€, hors bonus, l’Olympique Lyonnais a réussi une autre grosse vente avec le départ de Malick Fofana. Mais pas seulement ! Le club rhodanien a également transféré Ainsley Maitland-Niles au FC Everton contre 3,5 M€.

Quant à Martin Satriano, il a été transféré définitivement à Getafe contre 3,5 M€ après seulement une demi-saison à Lyon. Yannis Lagha a été cédé la Jeunesse Sportive Kabylie en Algérie. Son club formateur conserve un intéressement de 25% sur son éventuel futur transfert.

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Orel Mangala (Getafe), Enzo Molebe (Lausanne-Sport), Mahamadou Diawara (Red Star) et Daryll Benlahlou (Montpellier) sont quant à eux prêtés. Concernant Duje Caleta-Car, il a été libéré de sa dernière année de contrat et il s’est engagé librement avec Sassuolo. Ces quatre transferts ont rapporté 69,50 M€ selon les chiffres de Transfermarkt.

Huit recrues renforcent Lyon pour près de 30 M€

En revanche, l’OL s’est bien renforcé et un peu plus tôt, cet été. Kaïl Boudache (ailier droit) a débarqué librement de l’OGC Nice et s’est engagé jusqu’en 2031. Mads Bidstrup (milieu) a été recruté au RB Salzbourg en Autriche pour 10,5 M€ et Julien Duranville (ailier gauche) a quitté le Borussia Dortmund, contre 5 M€.

Felix Bacher (défenseur central) est arrivé du GD Estoril contre une indemnité de 4,3 M€, alors que Mohamed Ouédraogo (arrière gauche) a été transféré du SCR Altach (Autriche) à 2,2 M€. Quant à Loïs Openda (avant-centre), il a rejoint Lyon en provenance de la Juventus en Italie, sous la forme d’un prêt payant d’un montant de 3,5 M€.

Le club rhodanien a également levé l’option d’achat de Noham Kamara (défenseur central) à hauteur de 4,1 M€, à l’issue de son prêt du PSG la saison dernière. Zachary Athekame (arrière droit) à lui été prêté aux Gones par l’AC Milan. L’Olympique Lyonnais a dépensé 29,60 M€ pour s’offrir ces huit joueurs.

L’arrivée de Youssouf Fofana a avorté, Keito Nakamura peut débarquer en joker

Il faut noter que l’arrivée de Youssouf Fofana de l’AC Milan a échoué dans les dernières minutes, avant la fermeture du mercato. En revanche, la signature de Keito Nakamura du Stade de Reims reste encore possible, malgré la fermeture du marché des transferts en France.

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Grâce à la règle du joker, la LFP autorise un recrutement supplémentaire en dehors du délai mercato. Malick Fofana étant parti dans les ultimes minutes du mercato, l’ailier japonais peut bien le remplacer à Lyon, ce mercredi.