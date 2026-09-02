FC Nantes : Grégory Poirier prépare du lourd en Ligue 2  

Après un mercato estival XXL, le nouveau coach du FC Nantes, Grégory Poirier vise la montée des Canaris en Ligue 1.

FC Nantes : Grégory Poirier prépare une équipe compétitive

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Cruel scénario à Guingamp ! Pour la première de Grégory Poirier sur le banc nantais, le FC Nantes frôle un succès salvateur lors d’un match fou (3-3). Encaisser deux buts en quinze minutes aurait pu achever les Canaris. Ben Brahim ajuste d’abord une frappe enroulée parfaite (9e), puis Gomis enfonce le clou d’une tête puissante (15e).

Mais l’équipe réagit sans attendre. Wilitty Younoussa sonne la révolte et signe un doublé (22e, 49e). Nantes pousse fort. Antoine Joujou pense même offrir la victoire aux siens d’un tir à la 85e minute. Hélas, l’arbitre accorde un penalty aux Guingampais dans le temps additionnel pour une main de Lepenant. Maxime Dupé repousse la tentative, mais Gomis surgit et égalise.

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Même si ce nul concédé sur le fil laisse de sombres regrets, il stoppe enfin l’hémorragie après trois défaites de rang. Michel Der Zakarian en a fait les frais. Son successeur prend les commandes d’une lanterne rouge qui reprend des couleurs et compte bien se relancer.

Poirier veut frapper fort. Sa mission exige de solides renforts pour viser la remontée en Ligue 1. Les dirigeants ont répondu présent en orchestrant un mercato agité. Douze nouveaux joueurs posent leurs valises chez les Canaris cet été.

Les dirigeants nantais ont notamment renforcé les couloirs avec Amin Cherni et Fodé Doucouré. Au milieu, Balthazar Pierret est arrivé pour apporter davantage de présence. Thomas Robinet complète, lui, les solutions offensives.

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Avant ces quatre renforts, le FC Nantes avait déjà recruté Ryad Hachem, Antoine Joujou, Saïdou Sow sous la forme d’un prêt, Mathieu Cafaro, Killian Corredor, Lucas Perrin, Maxime Dupé et Wilitty Younoussa. Le nouvel entraîneur dispose désormais des armes nécessaires pour bâtir un groupe conquérant. Nantes compte bien régler ses comptes dès la prochaine journée face à l’AS Nancy Lorraine.