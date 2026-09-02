Mercato AS Monaco : Thiago Scuro lâche la vérité sur les transferts avortés

Le directeur général de l’AS Monaco, Thiago Scuro, est revenu ce mercredi à La Turbie sur les transferts avortés de Lamine Camara et Folarin Balogun, qui devaient respectivement rejoindre Chelsea et Everton mardi soir. Alors que Monaco avait trouvé un accord à 55 millions d’euros pour le Sénégalais et à 45 millions plus 5 de bonus pour l’Américain, aucun des deux deals n’a finalement abouti.

Mercato : Monaco avait deux transferts à finaliser

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La dernière journée du mercato a été particulièrement mouvementée sur le Rocher. L’AS Monaco devait générer des revenus et avait identifié deux possibilités : le départ de Lamine Camara ou celui de Folarin Balogun. La priorité du club restait toutefois de conserver le milieu de terrain sénégalais, tandis qu’un départ de l’attaquant américain était envisagé.

Pour Balogun, Monaco avait trouvé un accord avec Everton sur la base d’un transfert de 45 millions d’euros, auxquels pouvaient s’ajouter 5 millions de bonus, ainsi qu’un intéressement sur une éventuelle revente. Le joueur s’était rendu à Liverpool pour passer sa visite médicale, mais des interrogations du club anglais concernant son état physique ont retardé l’opération.

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« Vers 19 heures, Everton nous a contactés pour soulever des questions concernant la visite médicale de Balo ; des interrogations qui, pour notre staff médical, n’avaient aucun sens », a expliqué Thiago Scuro. Les discussions entre les deux staffs médicaux se sont poursuivies pendant plusieurs heures.

Camara devait rejoindre Chelsea

L’incertitude autour du dossier Balogun a alors ouvert une nouvelle possibilité pour Chelsea. Les Blues, qui avaient déjà manifesté leur intérêt pour Lamine Camara, sont revenus à la charge après avoir vendu Enzo Fernandez à Manchester City.

Monaco avait initialement refusé toute ouverture, mais la situation a évolué dans la soirée. « Il était presque 20 heures et nous avons commencé les négociations avec Chelsea », a raconté Scuro, qui a directement informé Camara et son agent. Un accord a ainsi été trouvé pour le transfert de l’international sénégalais contre 55 millions d’euros sans bonus. Mais alors que les négociations avec Chelsea avançaient, Everton a finalement indiqué à Monaco qu’il était prêt à conclure pour Balogun.

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« Dès que nous avons eu l’information, nous sommes revenus vers Chelsea et nous avons pensé : “OK, nous avons notre accord avec Everton. Il n’y a pas d’accord avec Chelsea.” C’était la chose la plus honnête à faire », a expliqué le dirigeant monégasque.

Balogun a refusé de signer avec Everton

Le scénario a finalement basculé à la dernière minute. Alors que Monaco et Everton avaient signé le contrat, Folarin Balogun a refusé d’apposer sa signature, à quelques minutes de la fermeture du mercato. « J’ai signé le contrat. Everton a signé le contrat. Au dernier moment, le joueur a décidé de ne pas signer », a précisé Scuro. Selon lui, l’attaquant ne se sentait pas suffisamment en confiance après les interrogations du service médical d’Everton. « Je ne me sens pas bien à cause de la façon dont le club m’a traité. Je ne suis donc pas serein à l’idée de signer un contrat à long terme ici », aurait expliqué Balogun. Monaco a donc conservé ses deux joueurs.

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Lamine Camara devra désormais poursuivre la saison sur le Rocher, tandis que le club attend le retour de Balogun pour discuter de la suite. Thiago Scuro assure par ailleurs ne pas regretter les décisions prises, même s’il reconnaît que cette fin de mercato constitue un épisode que Monaco devra tirer au clair.