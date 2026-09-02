Mercato Stade Rennais : 7 départs et 8 arrivées bouclés à Rennes

Le Stade Rennais a réalisé un mercato estival XXL. De nombreux mouvements ont été enregistrés dans le sens des départs comme dans le sens des arrivées.

Mercato Stade Rennais : Le point sur les arrivées et les départs cet été

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Le mercato estival du Stade Rennais s’achève sur un bilan convainquant. En enregistrant huit arrivées et 7 départs définitifs, le club breton a largement remanié son effectif. Franck Haise obtient satisfaction : chaque poste est désormais doublé. La dernière signature illustre cette dynamique.

Ce mardi, l’attaquant Boulaye Dia a rejoint la Bretagne en prêt avec option d’achat depuis la Lazio Rome. Il vient conclure plusieurs semaines de négociations. Avant lui, le gardien Lemaitre, les défenseurs Cresswell, Oliveira et Reynolds, le milieu Thomasson, ainsi que les offensifs Soumaré et Mayenda avaient déjà posé leurs valises à Rennes.

Cette hyperactivité sur le marché s’appuie sur une santé financière solide. Grâce aux revenus exceptionnels de son centre de formation, le club a pu réinvestir massivement sans se mettre en danger. La seule vente de Jérémy Jacquet à Liverpool a rapporté 70 millions d’euros cet été.

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Cette rentrée d’argent massive a permis de compenser de gros achats, notamment les transferts de Cresswell et de l’international espoir espagnol Eliezer Mayenda, tous deux recrutés pour plus de 20 millions d’euros. Au final, les comptes restent dans le vert.

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La gestion de la masse salariale exigeait une vigilance tout particulière. Pour respecter le fair-play financier de l’UEFA à l’aube de son retour en Coupe d’Europe, la direction a dû alléger la note. Deux départs de poids ont débloqué la situation : Breel Embolo a été vendu à Atlanta, tandis que Seko Fofana a rejoint Porto sous forme de prêt pour une saison. Désormais armé et équilibré, le Stade Rennais doit faire oublier une campagne 2025-2026 décevante.

Les arrivées

Adrien Thomasson (milieu de terrain, contrat de 3 ans)

Issa Soumaré (attaquant, contrat de 4 ans)

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Gonçalo Oliveira (défenseur, contrat de 5 ans)

Nicolas Lemaître (gardien de but, contrat de 2 ans)

Eliezer Mayenda (attaquant, contrat de 5 ans)

Bryan Reynolds (latéral droit, contrat de 4 ans)

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Charlie Cresswell (défenseur, contrat de 5 ans)

Boulaye Dia (attaquant, prêt)

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Les départs

Albert Grønbæk (milieu de terrain)

Jérémy Jacquet (défenseur)

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Joël-Emmanuel Coulibaly (milieu de terrain)

Breel Embolo (attaquant)

Ayoub Akabou (gardien de but)

Lilian Brassier (défenseur)

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Jonathan Do Marcolino (défenseur)