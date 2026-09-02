Mercato FC Nantes : Mostafa Mohamed part, Kita respire !  

Mostafa Mohamed voulait partir. Après un été marqué par les tensions, l’attaquant égyptien a finalement obtenu gain de cause. C’est un soulagement pour les dirigeants nantais.

Mercato FC Nantes : Mostafa Mohamed dit au revoir aux Kita

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Le bras de fer prend fin. Écarté du groupe canari après un été d’une rare tension, Mostafa Mohamed s’offre enfin un nouveau départ. L’attaquant égyptien fuit le FC Nantes, relégué en Ligue 2, et s’engage pour trois saisons avec Konyaspor. Ce transfert met un terme définitif à plusieurs semaines d’un feuilleton éprouvant.

La crise couvait depuis sa reprise manquée. Michel Der Zakarian avait d’ailleurs vivement dénoncé ce comportement irrespectueux, précipitant la mise à l’écart du joueur. Les dirigeants lui cherchaient activement une porte de sortie. Le dialogue s’était totalement rompu avant le début du championnat.

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Sa parenthèse ligérienne laisse un gout amer. Plusieurs controverses hors terrain avaient compliqué sa situation, notamment son refus répété d’associer son image à certaines journées thématiques. Ses prestations sportives s’étaient également dégradées au fil des mois, lui coûtant sa place dans le onze de départ.

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Konyaspor lui tend la main. Ce retour en Turquie s’impose comme une évidence pour un joueur déjà aguerri aux joutes locales après son passage remarqué à Galatasaray. Nantes amorce sa reconstruction à l’échelon inférieur, libéré d’un cas devenu épineux. Sans faire de vagues ni régler de comptes, Mohamed arrache la porte de sortie tant convoitée et reprend le contrôle de sa carrière. Les Kita respirent enfin !