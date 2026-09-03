OM : Bruno Genesio à deux doigts de claquer la porte

À l’OM, Bruno Genesio a traversé un été particulièrement tendu, au point de voir sa relation avec la direction se rapprocher dangereusement de la rupture. Le président Stéphane Richard a reconnu, sur RMC, que le dossier Igor Paixão avait fortement crispé les discussions, tout en assurant que son entraîneur n’avait jamais menacé de démissionner.

‎‎Mercato OM : Un été qui a sérieusement éprouvé Genesio

La suite après cette publicité

‎Invité de Rothen s’enflamme sur RMC Sport, Stéphane Richard est revenu sur les coulisses d’un mercato marseillais pour le moins mouvementé. Le président de l’OM a notamment expliqué qu’il avait lui-même choisi Bruno Genesio, malgré les difficultés financières déjà connues au moment de son arrivée.

Lire aussi : Mercato OM : Genesio confirme le pire avant la fin du marché

‎‎Le problème est que la réalité s’est révélée encore plus rude que prévu. L’OM a terminé son mercato estival sans recrue, tandis que plusieurs éléments importants ont quitté le club. Une situation forcément délicate pour un entraîneur chargé de bâtir une équipe compétitive avec des moyens considérablement réduits.

‎‎Paixão, le dossier qui pouvait tout faire basculer

‎‎Au milieu de cette tempête, le cas d’Igor Paixão a cristallisé les tensions. Courtisé par Sunderland, l’attaquant brésilien était considéré comme un élément important du projet sportif de Genesio. Son éventuel départ aurait donc constitué un nouveau coup dur pour un entraîneur déjà confronté à un effectif considérablement remanié. ‎Stéphane Richard a toutefois écarté l’idée d’une menace directe de démission, contrairement aux rumeurs.

À voir

Stade Rennais : Pourquoi les Pinault veulent d’un nouveau stade

‎ « Bruno ne manie pas ce genre de discours. Il ne fait pas de chantage. Il n’a pas menacé de démissionner », a-t-il expliqué sur RMC. Mais le président marseillais a ensuite reconnu l’ampleur du malaise : « Dans nos échanges au quotidien durant le mercato, j’ai quand même senti qu’on approchait d’un point qui pouvait être difficile. On n’était pas loin du point de rupture. »

‎‎Richard monte au front pour conserver son attaquant

‎‎Pour éviter que la situation ne dégénère davantage, Stéphane Richard affirme avoir personnellement défendu le maintien de Paixão auprès de Frank McCourt. « J’ai jeté toutes mes forces dans la bataille pour garder Igor », a raconté le président, précisant que la décision finale appartenait au propriétaire américain.

Lire aussi : Mercato OM : Neal Maupay peut encore quitter Marseille

‎‎Cette intervention a finalement permis à l’OM de conserver son joueur. Un détail loin d’être anodin pour Bruno Genesio. Alors qu’aucun renfort n’est arrivé durant le mercato, perdre également l’un des principaux atouts offensifs du groupe aurait considérablement compliqué sa mission.

‎‎Une confiance affichée malgré la zone de turbulences

‎‎Le paradoxe est saisissant. Stéphane Richard reconnaît avoir frôlé une crise avec son entraîneur, tout en répétant son attachement à celui qu’il avait personnellement convaincu de rejoindre Marseille. « J’aime ce bonhomme. Il dégage un sentiment de calme, du sérieux, et il est ambitieux, très intelligent. Il fallait le faire venir et je me félicite qu’il soit là », a-t-il déclaré.

Lire la suite sur l’OM :

OM : Stéphane Richard éteint la polémique autour de Hojbjerg

À voir

Mercato PSG : Fin du suspense autour de l’avenir de Zaïre-Emery

OM : Stéphane Richard annonce du lourd après le mercato

‎‎Quelques jours avant la fin du mercato, Genesio avait lui-même reconnu qu’il n’avait pas mesuré toute l’ampleur des difficultés. Il avait alors assuré qu’une démission n’était pas à l’ordre du jour. Le technicien est donc toujours en place, mais cette révélation montre que son début d’aventure marseillaise aurait pu prendre une tournure radicalement différente.