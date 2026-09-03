Stade Rennais : Pourquoi les Pinault veulent d’un nouveau stade

Le Stade Rennais pourrait voir son avenir s’écrire dans une nouvelle enceinte. La famille Pinault se dit prête à investir dans un projet de stade à Rennes. Nicolas de Tavernost a confirmé cette volonté, tout en précisant que des discussions avec la municipalité doivent encore permettre de débloquer le dossier.

‎Stade Rennais : Un projet remis au centre du jeu

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A Rennes, c’est un projet qui est loin d’être oublié. Nicolas de Tavernost l’a d’ailleurs évoqué dans son intervention dans After Foot sur RMC. Le président du conseil d’administration du Stade Rennais a clairement confirmé que les propriétaires du club étaient disposés à mettre la main au portefeuille pour concrétiser cette ambition.

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‎« La famille Pinault est prête à investir dans un stade à Rennes », a déclaré le dirigeant. Mais derrière cette annonce se cache une réalité moins spectaculaire : le projet n’est pas encore lancé. Les précédentes discussions avec la mairie n’ont pas permis de trouver un accord.

‎Les Pinault voient plus grand que le Roazhon Park

‎Le cœur du problème tient notamment aux possibilités offertes par l’actuelle enceinte. Le Roazhon Park appartient à la Ville de Rennes et accueille aujourd’hui 29 778 supporters dans sa configuration officielle. ‎Pour de Tavernost, le potentiel local dépasse pourtant ce cadre.

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« Il y a un potentiel à Rennes qui est beaucoup plus important que le stade actuel, que ce soit au nombre de spectateurs, que ce soit au nombre de réceptions, etc. », a-t-il expliqué. L’objectif ne serait donc pas uniquement de disposer de davantage de sièges, mais aussi de développer les recettes liées aux espaces professionnels et aux événements.

‎Une bataille entre rénovation et construction

‎Le dossier pourrait toutefois se heurter à une différence de vision. D’un côté, la famille Pinault semble favorable à une nouvelle enceinte. De l’autre, la municipalité privilégierait davantage une évolution du Roazhon Park existant, ce qui laisse présager de nouvelles discussions parfois aussi longues qu’un match sans but.

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‎Le calendrier reste également flou. De Tavernost assure néanmoins : « Nous allons rediscuter avec la mairie pour voir si c’est possible de relancer ce projet de stade. » Rien ne permet donc, à ce stade, d’annoncer une construction prochaine.

‎Un enjeu économique avant tout

‎Le sujet dépasse largement le confort des supporters. Le Roazhon Park dispose déjà de 14 espaces de réception représentant 3 500 m² et accueille plus de 300 événements professionnels sur une saison de référence. ‎C’est précisément cette dimension économique qui donne du poids au projet.

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Une enceinte moderne et plus vaste pourrait permettre au Stade Rennais d’augmenter sa capacité d’accueil, de multiplier les hospitalités et de mieux exploiter les jours sans rencontre. Le football se joue sur le terrain, mais les finances, elles, marquent aussi des buts.