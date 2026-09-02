Mercato RC Lens : Alpha Diallo transféré à Laval en Ligue 2

Le RC Lens a officialisé ce mercredi le transfert définitif d’Alpha Diallo au Stade Lavallois. Le milieu offensif de 20 ans, qui évoluait avec l’équipe réserve lensoise, s’est engagé pour trois saisons avec le club de Ligue 2.

Mercato : Alpha Diallo quitte le RC Lens pour Laval

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Le RC Lens a annoncé un départ après la fermeture officielle du mercato d’été. Le club artésien a confirmé ce mercredi le transfert d’Alpha Diallo au Stade Lavallois MFC, pensionnaire de Ligue 2 BKT à travers un communiqué : « Alpha Diallo transféré au Stade Lavallois. Sang et Or depuis l’été 2024, le milieu offensif apparu à de nombreuses reprises avec le groupe Élite rejoint le Stade Lavallois MFC, pensionnaire de Ligue 2 BKT. Bonne continuation Alpha ! » Le jeune milieu offensif rejoint ainsi les Tango dans le cadre d’un transfert définitif.

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Âgé de 20 ans, Alpha Diallo avait rejoint le RC Lens en provenance des Girondins de Bordeaux. Il avait auparavant été formé en région parisienne, passant notamment par Montrouge, l’US Villejuif, le Red Star et le Paris FC. Chez les Girondins, le milieu offensif avait évolué avec les U17, les U19 ainsi qu’avec la réserve.

Alpha Diallo transféré au @stadelavallois 🔄



Sang et Or depuis l'été 2024, le milieu offensif apparu à de nombreuses reprises avec le groupe Élite poursuit sa carrière au Stade Lavallois MFC, pensionnaire de @Ligue2BKT. Bonne continuation Alpha ! pic.twitter.com/VMBViCcjvi — Racing Club de Lens (@RCLens) September 2, 2026

Depuis son arrivée en 2024, Alpha Diallo a principalement évolué avec la réserve du RC Lens. Il avait notamment disputé 19 rencontres lors de sa première saison dans le Pas-de-Calais. Malgré ses apparitions régulières avec le groupe Élite, il n’a jamais participé à une rencontre officielle avec l’équipe première du RC Lens.

Alpha Diallo veut lancer sa carrière professionnelle à Laval

À Laval, Alpha Diallo s’est engagé pour trois saisons. Le milieu offensif arrive alors que le club mayennais pensait avoir bouclé son recrutement avant de réaliser cette dernière opération en toute fin de mercato.

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Son arrivée intervient notamment après le départ de Malik Sellouki au Portugal. Le Stade Lavallois a donc choisi de renforcer son secteur offensif avec le jeune joueur lensois. Ce transfert définitif lui permet désormais de rejoindre un groupe professionnel et de tenter de s’y imposer durablement.