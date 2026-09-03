Mercato OM : Marseille peut encore recruter, mais…

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‎L’OM peut encore envisager l’arrivée d’un joueur libre,. C’est l’une des annonces fortes de Stéphane Richard le 2 septembre 2026, tout en rappelant que toute opération reste soumise au feu vert de la DNCG.

‎‎Mercato OM : Une porte entrouverte au Vélodrome

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‎‎Stéphane Richard a choisi Rothen s’enflamme, sur RMC, pour clarifier la position de l’OM sur la fin du mercato. Après un été marqué par les contraintes financières et plusieurs départs importants, le président marseillais n’a pas totalement écarté l’hypothèse d’un renfort sans indemnité de transfert.

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‎‎« Signer des joueurs libres ? Dans l’immédiat, je pense que ce sera très compliqué, toujours pour les mêmes raisons. Mais bon, je ne peux pas dire non à 100% à cette question », a-t-il expliqué. Une formule prudente, mais suffisamment ouverte pour entretenir les espoirs des supporters olympiens.

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‎‎Le dirigeant a néanmoins posé une condition essentielle : « On ne pourrait recruter un joueur libre qu’avec l’accord de la DNCG. Sinon, on ne peut pas », a-t-il indiqué. Autrement dit, l’étiquette « libre » ne transforme pas miraculeusement une opération en cadeau tombé du ciel.

‎‎La DNCG garde les clés du mercato marseillais

‎‎Cette prudence s’explique par l’encadrement imposé à Marseille. Le club doit composer avec des restrictions concernant sa masse salariale et ses indemnités de mutation, conséquence d’une situation financière que Richard assume sans chercher à l’enrober de papier cadeau.

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‎‎Le président a également fixé une ligne rouge concernant les départs. « On ne peut plus avoir une stratégie qui consiste uniquement à vendre », a-t-il martelé, alors que l’OM a déjà enregistré plusieurs mouvements majeurs. Selon lui, l’effectif doit désormais conserver suffisamment de profondeur pour disputer la saison dans de bonnes conditions.

‎‎Après les ventes, Marseille doit changer de méthode

‎‎L’été olympien a été particulièrement mouvementé. Mason Greenwood, Facundo Medina, Geronimo Rulli et Quinten Timber figurent notamment parmi les joueurs cités dans le bilan présenté par Stéphane Richard. Ces mouvements ont permis de répondre aux impératifs économiques, mais ils ont aussi réduit les solutions disponibles pour Bruno Genesio.

‎‎Le calendrier ajoute une dose de pression. Le prochain passage devant la DNCG est attendu entre fin novembre et début décembre. D’ici là, Marseille devra donc surveiller ses comptes tout en maintenant une équipe compétitive. L’équation est délicate : recruter sans fragiliser davantage les finances.

‎‎Le terrain donne déjà quelques réponses

‎‎Sportivement, l’OM a commencé sa saison avec deux visages. Les Marseillais ont frappé fort contre Strasbourg en s’imposant 4-0, avant de tomber à Monaco sur le score de 2-0. Six points étaient possibles, trois seulement ont été récoltés. Cette entame donne du relief au débat sur un éventuel renfort.

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L’effectif possède des arguments, mais la profondeur perdue pendant l’été pourrait devenir problématique si les blessures ou les suspensions s’accumulent. L’Olympique de Marseille doit donc éviter deux pièges : recruter dans la précipitation ou rester immobile par principe.

‎‎L’OM entre deux eaux : recruter ou préserver l’équilibre

‎‎La déclaration de Stéphane Richard ne constitue pas une annonce de recrutement imminent. Elle ressemble davantage à une soupape laissée ouverte. Si une opportunité exceptionnelle se présente, avec un joueur libre compatible avec les besoins sportifs et les exigences financières, Marseille pourrait tenter sa chance. Mais le message principal est ailleurs. ‎

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L’OM veut sortir d’une logique où les ventes deviennent le remède systématique aux problèmes économiques. La prochaine étape consiste donc à stabiliser l’effectif, assainir les finances et convaincre la DNCG. Le mercato peut encore réserver une surprise, mais à Marseille, même une signature gratuite devra désormais passer par la case calculatrice.