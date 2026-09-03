ASSE : Le gros manque de l’été oublié par Saint-Étienne

‎L’ASSE a bouclé un mercato très actif avec sept recrues pour son équipe professionnelle et plusieurs renforts destinés à l’avenir. Mais un poste reste sans véritable solution de remplacement. Après le départ de Lucas Stassin au FC Séville, Saint-Étienne n’a finalement pas recruté de véritable numéro neuf malgré des recherches menées jusqu’à la dernière journée.

‎‎Mercato ASSE : Le chantier offensif qui n’a jamais trouvé son dernier ouvrier

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‎‎L’ASSE peut afficher un bilan particulièrement fourni dans le sens des arrivées. Sohaib Naïr, Thierno Ballo, Tamar Svetlin, Jakob Breum, Aron Csongvai, Mamour Ndiaye et Lucas Lavallée ont rejoint le groupe professionnel, tandis que Lucas Reynaud, Jediaél Mbambi, Lamine Sonko et André Zibi ont été recrutés dans le cadre de la post-formation. Un mercato conséquent, évalué à plus de 10 millions d’euros.

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‎‎Pourtant, une pièce manque au puzzle. Le départ de Lucas Stassin, prêté au FC Séville contre 2,5 millions d’euros avec une option d’achat fixée à 25 millions, laisse Saint-Étienne sans véritable avant-centre de métier. Le club a bien exploré plusieurs pistes lors de la dernière journée, mais aucune n’a abouti. Le rideau est tombé. Le numéro neuf tant recherché n’est jamais arrivé.

‎‎Une attaque appelée à vivre sans véritable point fixe

‎‎Plutôt que de recruter dans la précipitation, le club stéphanois a décidé de miser sur les joueurs déjà présents et sur plusieurs jeunes susceptibles de gagner progressivement du terrain. ‎Thierno Ballo et Irvin Cardona constituent les principales solutions offensives de l’équipe entraînée par Ian Cathro.

Joshua Duffus et Zuriko Davitashvili peuvent également apporter des alternatives, tandis que le staff garde un œil attentif sur les jeunes. Adam Baallal suscite notamment des espoirs, même si son profil correspond davantage à celui d’un milieu de terrain. Le retour à la compétition de Marten-Chris Paalberg est également très attendu.

‎‎Le mercato stéphanois a pourtant coché beaucoup de cases

‎‎Il serait toutefois injuste de réduire le marché estival de l’ASSE à cette absence. Le club a considérablement travaillé sa défense et son milieu de terrain, avec notamment deux gardiens, un défenseur central et deux milieux défensifs. Sohaib Naïr, Thierno Ballo, Tamar Svetlin, Jakob Breum, Aron Csongvai, Mamour Ndiaye et Lucas Lavallée viennent ainsi compléter un groupe largement remanié. ‎Dans le sens inverse, le dégraissage a été massif.

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‎Dix-sept départs ont été enregistrés, sous différentes formes. Mickaël Nadé a quitté le Forez pour une opération estimée à un peu plus d’un million d’euros, tandis que plusieurs joueurs sont partis libres. D’autres, comme Ebenezer Annan, Igor Miladinovic, Aïmen Moueffek et Pierre Ekwah, ont été envoyés en prêt avec option d’achat. Malgré cette activité, la balance financière du mercato reste négative, autour de 5 millions d’euros.

‎‎À gauche aussi, Saint-Étienne accepte de prendre un risque

‎‎L’autre interrogation concerne le poste de latéral gauche. Une nouvelle fois, l’AS Saint-Etienne n’a pas recruté à cette position. Les dirigeants ont visiblement estimé que les solutions internes pouvaient suffire, avec Maxime Bernauer, Kevin Pedro et Ben Old capables d’occuper ce couloir selon les besoins.

‎‎Ce choix témoigne d’une stratégie claire : ne pas empiler les recrues simplement pour donner l’impression d’avoir travaillé. Mais le football a cette fâcheuse habitude de présenter l’addition lorsque les paris ne fonctionnent pas. En attaque comme sur le flanc gauche, les solutions internes devront donc répondre présentes.

‎‎Le pari du numéro neuf peut changer toute la saison

‎‎Le choix de ne pas recruter un avant-centre supplémentaire constitue probablement le principal risque sportif de ce mercato. Une saison est longue, les blessures existent et la pression liée à une éventuelle course à la montée peut rapidement transformer une solution temporaire en problème majeur. Pour autant, le choix stéphanois peut aussi fonctionner.

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‎‎Si Thierno Ballo, Irvin Cardona, Joshua Duffus et Zuriko Davitashvili répondent aux attentes, tandis que les jeunes poussent derrière, l’absence d’un pur numéro neuf pourrait être moins pénalisante que prévu. Les premiers enseignements ne tarderont pas : la première trêve internationale, située entre les septième et huitième journées, permettra déjà de mesurer si ce pari était maîtrisé ou imprudent.