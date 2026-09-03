Vente du FC Nantes : Des nouvelles fraîches tombent !

La famille Kita pourrait vendre le FC Nantes dans les prochains mois. Elle cherche un acheteur sérieux.

FC Nantes : Kita va-t-il vendre le club ?

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Le flou persiste autour de l’avenir du FC Nantes. Lors de la soirée des partenaires, Waldemar Kita aurait livré plusieurs indications sur la situation du club et sur une éventuelle vente.

Waldemar Kita semble las. Le propriétaire nantais ne montre plus une volonté farouche de conserver la présidence du FC Nantes. La porte d’une vente reste donc grande ouverte. Une passation de pouvoir dans les prochains mois constitue d’ailleurs une hypothèse. Mais l’homme d’affaires n’a reçu aucune offre concrète à ce jour. Aucun projet de reprise solide ne repose actuellement sur son bureau.

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L’insider Emmanuel Merceron a révélé un détail important sur l’événement. Le patron des Canaris n’a pas prononcé de discours officiel devant l’assemblée. Il a largement préféré la méthode des confidences. Le dirigeant a circulé discrètement de groupe en groupe pour distiller ses messages.

La direction ne formalise aucune mise en vente officielle devant ses sponsors. Elle tâte simplement le terrain. Les discussions privées ont également abordé deux autres dossiers chauds. Les participants ont évoqué le projet de nouveau stade définitivement abandonné. Ils ont aussi commenté l’arrivée de Grégory Poirier sur le banc.

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Aucune annonce majeure n’est donc venue confirmer une prochaine vente du FC Nantes. Mais les différents échanges de cette soirée entretiennent le doute autour de l’avenir du club. Sur le plan institutionnel comme sportif, plusieurs incertitudes demeurent. Une tendance se dessine toutefois : Waldemar Kita acceptera volontiers de céder son fauteuil. Il attend juste qu’un repreneur sérieux vienne frapper à sa porte avec des garanties solides.