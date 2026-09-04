OM : Marseille fixé pour son choc face au RC Lens en Ligue 1

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La LFP a dévoilé le programme de la 10e journée de Ligue 1 avec une affiche très attendue. L’OM ira défier le RC Lens au stade Bollaert.
RC Lens-OM, le choc de la 10e de Ligue 1
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L’Olympique de Marseille a certes terminé le mercato estival sans la moindre recrue estivale. Les Phocéens devront cependant vite se concentrer sur la suite de la saison en Championnat. Ils occupent actuellement à la huitième place du classement après deux journées. Ils tenteront de vaincre le Paris FC ce dimanche 6 septembre au Vélodrome.
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En attendant, la LFP a officialisé le calendrier de la dixième journée de Ligue 1. Le point d’orgue de cette levée se tiendra au stade Bollaert. Le RC Lens sera opposé à l’OM dans son bouillant stade. Cette affiche prestigieuse est programmée le dimanche 8 novembre à 20h45. Elle sera retransmise sur les antennes de Ligue 1+.
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Ce choc RC Lens-OM marquera la dernière étape avant une trêve internationale. Les hommes de Bruno Genesio, dès la reprise, accueilleront le promu Mans dimanche 22 novembre pour le compte de la 11e journée de Ligue 1.
Le programme de la 10e journée de Ligue 1
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Toulouse FC – RC Strasbourg Alsace
Samedi 7 novembre 2026 à 17h15
AJ Auxerre – Paris FCÀ voirMercato PSG : L’ultime solution pour le cas Renato Sanches !
Samedi 7 novembre 2026 à 20h45
Paris Saint-Germain – ESTAC Troyes
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Stade Rennais FC – LOSC
Dimanche 8 novembre 2026 à 17h15
Stade Brestois 29 – Olympique LyonnaisÀ voirASSE : Avant MHSC, un nouvel appel de Cathro aux supporters
Le Mans FC – AS Monaco
Angers SCO – OGC Nice
Havre AC – FC LorientÀ voirFC Nantes : Antoine Joujou fait une folle promesse aux supporters
Dimanche 8 novembre 2026 à 20h45
RC Lens – Olympique de Marseille