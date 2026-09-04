Mercato OM : De Lange brise le silence sur son départ avorté

Jeffrey De Lange a décidé de se livrer sur son mercato estival. Le gardien de l’OM révèle pourquoi il n’a jamais souhaité partir cet été.

Mercato : Jeffrey De Lange est très heureux à l’OM

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L’entraîneur Bruno Genesio devra faire avec les moyens du bord ce dimanche face au Paris FC. Car l’Olympique de Marseille n’a enregistré aucune arrivée durant ce mercato. Plusieurs cadres ont en revanche mis les voiles. C’est le cas de Geronimo Rulli qui a rejoint Manchester City.

L’OM, étant incapable de recruteur son successeur, mise sur sa doublure Jeffrey De Lange. Le portier néerlandais est propulsé au rang de gardien numéro un. Il avait pourtant l’occasion de retourner dans son pays natal. Le FC Twente a tenté de le recruter durant l’été, sans succès. Le gardien de 28 ans est revenu sur cet épisode en conférence de presse.

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Jeffrey De Lange est heureux « que le mercato soit terminé ». Et il se sent bien à l’OM. « Il y avait quelques options, mais c’était très clair pour moi : je joue pour l’un des meilleurs clubs au monde. Je suis très bien à Marseille. Je n’avais pas de doute sur le fait de rester, ce n’était même pas une discussion », a-t-il expliqué.

Il a une revanche à prendre

Jeffrey De Lange a passé deux saisons dans l’ombre à l’Olympique de Marseille. Il accueille cette promotion avec enthousiasme. Il entend bien saisir cette chance pour s’imposer durables dans les buts phocéens. « les sensations sont différentes. Je suis très heureux d’être numéro un, ça me donne encore plus de motivation ».

🚨 JEFFREY DE LANGE 🇳🇱 : « JE JOUE POUR L'UN DES MEILLEURS CLUBS AU MONDE » ! 🤩💙🤍



« Pour moi, c'était tranquille, il y avait quelques options mais c'était très clair. Je suis très bien à Marseille.



JE N'AVAIS PAS DE DOUTE SUR LE FAIT DE RESTER, CE N'ÉTAIT MÊME PAS UNE… pic.twitter.com/7tRuK8AXXu — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) September 4, 2026

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Le Néerlandais est dorénavant le seul portier expérimenté du groupe professionnel devant le jeune Théo Vermot. Il aborde ce statut avec un esprit de revanche. « J’ai une revanche à prendre, je veux être important pour l’équipe. Je veux faire mieux que l’an dernier, mais c’est quelque chose que tous les joueurs partagent », a-t-il conclu.