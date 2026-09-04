Mercato PSG : Ousmane Dembélé vendu 120M€, Dugarry vend la mèche

À deux ans de la fin de son contrat, Ousmane Dembélé devrait prochainement rempiler avec le PSG. Une bonne décision du joueur pour Et pour Christophe Dugarry, qui pense que son départ aurait rapporté gros au club parisien, mais avec un statut bien différent.

Mercato : « Je pense que c’est plus une chance pour Ousmane Dembélé que le PSG »

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Arrivé en provenance du FC Barcelone pour 50 millions d’euros à l’été 2023, Ousmane Dembélé a changé de dimension sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Double vainqueur de la Ligue des Champions, l’attaquant français a remporté le Ballon d’Or l’année dernière. Satisfait de son numéro 10, le club de la capitale souhaite tout logiquement poursuivre l’aventure avec lui.

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Après plusieurs mois de négociations, les deux parties sont parvenues à un accord et une officialisation pourrait intervenir dans les prochains jours. Pour Christophe Dugarry, le protégé de Luis Enrique a pris une bonne décision en faisant le choix de poursuivre avec les Rouge et Bleu. Surtout qu’un club aurait pu poser 120 millions d’euros pour le recruter, mais avec des conditions moins bonnes que celles qu’il a actuellement à Paris.

« Pourquoi ne pas le prolonger ? Posons la question dans l’autre sens. Je pense que c’est plus une chance pour Ousmane Dembélé que le PSG. Je pense qu’Ousmane Dembélé a trouvé le club, des supporters et l’entraîneur qui lui conviennent. Il est dans un environnement ultra-favorable. Il reste un joueur particulier, atypique, fragile. Je pense qu’ils ont appris à s’apprivoiser avec les supporters.

Le PSG continue de lui faire confiance sur son investissement, sur le travail invisible. S’ils lui font confiance comme ça, c’est qu’ils sont conscients des efforts qu’il fait. Je pense que le PSG propose ce contrat dans des conditions qui vont être dantesques, mais je pense que s’il signe ailleurs, il n’aura pas autant de passes-droits. S’il est vendu 120M€, l’équipe qui le recrutera voudra qu’il joue tous les jours.

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Alors qu’au PSG, il est dans un cocon idéal pour apporter le meilleur de lui-même et que ça dure le plus longtemps possible », a expliqué l’ex-international français sur le plateau de l’émission Rothen S’enflamme. Concernant l’après-PSG, tout semble déjà tracé pour le Champion du monde 2018.

Ousmane Dembélé vers une destination exotique après Paris

À 29 ans, Ousmane Dembélé s’apprête à renouveler son engagement avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2030. Le natif de Vernon pourrait donc rester à Paris jusqu’à ses 33 ans. Mais où rebondirait Ousmane Dembélé en cas de départ du PSG ? Pour Jérôme Rothen, la réponse est toute simple : le PSG sera le dernier club européen de Dembélé.

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« S’il s’en va du PSG, ce n’est pas pour rester en Europe, mais aller dans une destination exotique. Je ne vois pas Ousmane Dembélé arriver dans un autre grand club européen et avoir le même statut qu’au PSG », assure l’ancien joueur du Paris Saint-Germain sur les ondes de RMC.