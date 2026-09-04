OM : Genesio promet du changement, six joueurs visés !

Avant le choc OM-Paris FC, Bruno Genesio a promis quelques changements concernant le capitanat. Six joueurs sont désormais susceptibles de porter le brassard.

OM : Bruno Genesio ne veut pas d’un capitaine unique

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C’est un épisode extrasportif qui suscite diverses interrogations à l’Olympique de Marseille. Timothy Weah avait assuré l’intérim avec le brassard suite à la sanction infligée à Pierre-Emile Hojbjerg. L’international danois avait été déchu de son statut de capitaine après avoir refusé de rejoindre Newcastle durant le mercato. Sa sanction levée, Hojbjerg sera-t-il rétabli dans ses fonctions ?

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L’entraîneur de l’OM a pris tout le monde de court. Bruno Genesio a profité de son passage au micro de Ligue 1+ pour officialiser un changement dans l’organisation du vestiaire phocéen. Il a choisi de répartir les responsabilités en instaurant un groupe de cinq à six joueurs. Cette décision vise à multiplier les relais d’influence au sein d’un effectif affecté après un été très agité.

Six joueurs importants en lice

« Le capitanat ? Maintenant que le mercato est terminé, je vais créer un groupe de 5-6 joueurs. Ces 5-6 joueurs seront tous des capitaines », a-t-il déclaré. Bruno Genesio, en s’appuyant sur plusieurs leaders d’expérience, souhaite responsabiliser ses cadres et s’adapter aux différentes dynamiques de la saison. La liste officielle des heureux élus n’a pas encore été filtrée. Mais plusieurs profils se détachent naturellement à l’Olympique de Marseille.

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Timothy Weah, irréprochable et capitaine suppléant lors de deux derniers matchs, semble bien parti pour y figurer. Pierre-Emile Hojbjerg dispose aussi de tous les gallons requis pour cette fonction. Des éléments d’expérience comme Geoffrey Kondogbia, Nayef Aguerd, Amine Gouiri ou encore Emerson Palmieri possèdent aussi le vécu nécessaire pour être capitaine. Reste maintenant à connaître l’identité exacte des six joueurs choisis par Genesio.