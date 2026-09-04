FC Nantes : 4 forfaits confirmés avant Nancy  

Mauvaises nouvelles pour le FC Nantes avant le choc face à Nancy en Ligue 2. Le coach nantais Grégory Poirier sera privé de certains cadres.

FC Nantes : Le point sur le groupe avant Nancy

La suite après cette publicité

En crise au classement, le FC Nantes joue gros ce lundi soir face à Nancy en clôture de la 5e journée de Ligue 2. Derniers du championnat, les Canaris doivent impérativement l’emporter. En face, les Nancéiens cherchent à rafler de points et s’éloigner de la zone rouge.

Relégué en Ligue 2 après une saison désastreuse conclue à la 17e place avec 23 points, Nantes tremble. Le club pensait rebondir vite. Mais trois défaites consécutives contre le Red Star (0-1), Laval (2-1) et Rodez (2-5) ont scellé le sort de l’entraîneur Michel Der Zakarian.

À voir

OM : Genesio promet du changement, six joueurs visés !

Lire aussi : FC Nantes : Antoine Joujou fait une folle promesse aux supporters

Son successeur, Grégory Poirier, a failli réussir ses débuts samedi dernier à Guingamp. Menée de deux buts, son équipe a totalement renversé la vapeur avant d’encaisser un but égalisateur cruel à la dernière minute. Ce premier point pris ne sort pas le FCN de la dernière place.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Rebondissement pour Yassine Benhattab

Mercato FC Nantes : Albert Sánchez en colère contre Kita

À voir

Mercato PSG : Ousmane Dembélé vendu 120M€, Dugarry vend la mèche

Pour ce choc, Grégory Poirier affrontera Nancy avec un effectif diminué. Le technicien nantais doit composer sans quatre éléments clés, tous toujours à l’infirmerie : Fabien Centonze (arrière latéral), Sékou Doukouré (défenseur), Ignatius Ganago (attaquant) et Killian Corredor (attaquant, auteur de 2 buts cette saison).