Mercato OM : Lorenzi offre une pépite offensive à Marseille

L’OM a acté la signature du premier contrat professionnel d’Ugo El Kadmiri. La direction sportive du club marseillais et Grégory Lorenzi sont parvenus à convaincre le jeune attaquant de signer.

Mercato : Ugo El Kadmiri passe pro à l’OM

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Ce samedi, l’OM a annoncé la signature du premier contrat professionnel d’Ugo El Kadmiri, attaquant de 19 ans, né et formé à Marseille.

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« Ugo El Kadmiri a signé son premier contrat professionnel avec l’Olympique de Marseille. Arrivé dans les équipes de jeunes de l’Olympique de Marseille en 2019 à l’âge de 12 ans Ugo El Kadmiri a gravi les échelons de la préformation puis du Centre de formation. En 2025/2026, il est entré en jeu à trois reprises avec l’équipe fanion, contre Lorient, Nantes et Le Havre.

En ce début de saison 2026/2027, l’attaquant gaucher, né à Marseille le 25 juin 2007, a signé son premier contrat professionnel avec son club formateur. Il est désormais lié à l’OM jusqu’en 2029 », annonce le club olympien dans un communiqué.

𝗨𝗴𝗼 𝗞𝗮𝗱𝗺𝗶𝗿𝗶, signe son premier contrat professionnel avec l'Olympique de Marseille. 🔵⚪️



Plus d'infos 👉 https://t.co/V1UD5SdyUj pic.twitter.com/rkf9NNTZh8 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 5, 2026

Le jeune attaquant signe professionnel avec plusieurs performances remarquées chez les jeunes du centre de formation. Il est désormais lié à l’OM jusqu’en juin 2029. Déjà apparu à trois reprises la saison dernière, l’attaquant marocain franchit une nouvelle étape dans sa jeune carrière avec la signature de ce premier contrat professionnel.

Le principal intéressé, arrivé en 2019 au sein des équipes des jeunes de l’Olympique de Marseille à l’âge de 12 ans, espère maintenant se faire une place au sein de l’effectif de Bruno Genesio en intégrant de temps en temps le groupe professionnel lors de cette saison 2026-2027. Faute d’avoir pu recruter des joueurs lors de ce mercato estival, l’OM a donc l’obligation de conserver ses meilleurs jeunes, dont certains sont convoités.

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Le président Stéphane Richard a confié cette semaine sur RMC Sport que l’avenir du club de Frank McCourt passe désormais par son centre de formation et donc par la possibilité de ne pas avoir systématiquement besoin de se renforcer pour améliorer l’équipe.