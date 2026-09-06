Ligue 1 : L’OM sombre au Vélodrome face au Paris FC

‎L’OM s’est incliné face au Paris FC au Stade Vélodrome, au terme d’une rencontre spectaculaire conclue sur le score de 3-2. Porté par un triplé de Lassine Sinayoko, le club parisien a profité des largesses défensives marseillaises pour décrocher un deuxième succès consécutif en Ligue 1.

‎OM-Paris FC : Un début de match qui glace le Vélodrome

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‎L’OM n’aura même pas eu le temps de s’installer dans sa rencontre. Dès la première minute, Sinayoko a profité de la fébrilité olympienne pour ouvrir le score et jeter un premier froid dans une enceinte qui attendait une réaction après la défaite contre Monaco. La réponse marseillaise a pourtant été immédiate.

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Amine Gouiri a remis les deux équipes à égalité dès la 8e minute, après une erreur de Chergui. Poussés par leur public, les joueurs de Bruno Génésio ont alors progressivement pris le contrôle du ballon. Mais derrière, les mêmes fissures sont apparues. Sinayoko en a profité pour inscrire son deuxième but et replacer le Paris FC devant.

‎Gouiri répond, mais Sinayoko avait encore faim

Marseille a eu les occasions pour revenir. À la 40e minute, Igor Paixao a notamment trouvé l’équerre sur un coup franc qui aurait pu faire basculer l’ambiance du Vélodrome. Le Paris FC, lui, a continué à jouer avec les espaces offerts par son adversaire. ‎Au retour des vestiaires, De Lange a dû intervenir devant Kebbal pour éviter un nouveau coup dur.

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Marseille a finalement recollé au score à la 53e minute. Sur un centre d’Amine Harit, Gouiri a profité d’un contre favorable pour inscrire son deuxième but de la soirée. À 2-2, tout semblait encore possible. C’était compter sans le meilleur homme du match.

‎Le Paris FC frappe au moment où Marseille craque

‎Dans le dernier acte, la profondeur de banc parisienne a pesé lourd. Moses Simon et Patrick Zabi ont notamment apporté davantage de danger face à des entrants marseillais encore inexpérimentés. Une frappe de Simon déviée de la main par Egan-Riley a finalement offert un penalty au Paris FC.

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‎Sinayoko ne s’est pas posé de question. L’attaquant a transformé la sentence et complété son triplé. L’OM, pourtant revenu deux fois au score, venait de laisser filer une rencontre qui semblait pouvoir lui échapper à tout instant, avec une nouvelle défaite 3-2.

‎Une défense qui laisse trop de portes ouvertes

‎Cette défaite souligne surtout les difficultés défensives du club phocéen. Marseille a encaissé trois buts en laissant régulièrement des espaces exploitables à son adversaire. Même lorsqu’ils dominaient, le Paris FC conservait une capacité à se projeter rapidement. ‎Le contexte n’arrange en plus rien.

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Après une semaine compliquée et une défaite contre Monaco, l’Olympique de Marseille devait retrouver de la confiance au Vélodrome. Au lieu de cela, il concède une nouvelle défaite à domicile. Le Paris FC, de son côté, confirme sa bonne dynamique avec un deuxième succès consécutif.