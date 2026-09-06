OM : Marseille face à une nouvelle bombe à retardement ?

‎L’OM doit composer avec une situation médicale délicate autour de Tochukwu Nnadi, touché au genou lors de la défaite contre l’AS Monaco (2-0). Alors que le staff médical marseillais préconise une intervention chirurgicale, le milieu nigérian et son entourage ont choisi une autre voie pour tenter de retrouver rapidement les terrains. De quoi rappeler aux Phocéens un scénario à la Chancel Mbemba.

OM : Le choix médical de Nnadi fait déjà parler

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‎‎La décision est suffisamment inhabituelle pour attirer l’attention. Blessé au genou face à Monaco, Tochukwu Nnadi s’est retrouvé confronté à un choix lourd de conséquences : accepter l’opération recommandée par le staff médical de l’OM ou privilégier un traitement conservateur reposant sur les soins, la rééducation et le renforcement musculaire.

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‎‎C’est cette seconde option que le joueur de 23 ans a finalement retenue. Son entourage assume pleinement ce choix, tout en reconnaissant les incertitudes qui l’accompagnent. Son agent l’explique à La Provence : « Nous avons pris une autre décision », ont-il assuré. Une phrase courte, mais qui résume parfaitement le bras de fer médical qui se profile.

‎‎Vers une nouvelle affaire Mbema ?

‎Cette situation du jeune international nigérian rappelle forcément le précédent Chancel Mbemba. Le défenseur central congolais avait lui aussi refusé une intervention chirurgicale préconisée par le corps médical marseillais concernant son genou. La comparaison s’arrête toutefois là pour le moment.

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‎‎Nnadi n’est pas Mbemba et rien ne permet d’affirmer que cette décision débouchera sur un conflit avec le club. Le milieu veut surtout éviter une longue absence et espère pouvoir retrouver l’équipe avant la fin de l’année civile si son évolution est favorable.

‎‎Le pari de Nnadi : gagner du temps sans brûler les étapes

‎‎L’alternative choisie présente un avantage évident : éviter immédiatement une opération qui aurait nécessité plusieurs mois de récupération. Le Nigérian peut ainsi espérer reprendre plus rapidement si les soins et la rééducation produisent les effets attendus. Mais le risque existe. Son représentant ne cherche d’ailleurs pas à le minimiser.

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‎« Nous sommes conscients des risques. Nous savons qu’il pourrait y avoir de la douleur. Nous savons que ce ne sera pas facile. Mais c’est la décision de Nnadi », a-t-il confié. Si cette stratégie échoue, le joueur pourrait finalement devoir subir l’intervention initialement recommandée, après avoir perdu un temps précieux.

‎‎À Marseille, le souvenir Mbemba pèse toujours

‎‎Le précédent Chancel Mbemba donne forcément une dimension particulière à cette histoire. L’ancien défenseur avait connu une saison blanche en 2024-2025 après son opposition avec le club sur sa situation médicale, avant de quitter Marseille et de poursuivre sa carrière d’abord au LOSC puis en Arabie saoudite avec Diriyah.

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‎‎Pour Nnadi, le contexte est différent et l’issue reste totalement ouverte. À 23 ans, le milieu nigérian n’avait encore jamais connu de blessure importante. Son objectif est clair : retrouver les terrains dans les prochaines semaines, à condition que son genou réponde favorablement au protocole choisi.