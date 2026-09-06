PSG : Lizarazu commente la prolongation de Luis Enrique !

Avant le choc perdu contre l’AS Monaco vendredi soir en Ligue 1, le PSG a officialisé la prolongation de contrat de Luis Enrique jusqu’en 2030. Un nouveau bail assorti d’un salaire XXL pour l’entraîneur espagnol. Bixente Lizarazu a donné son avis sur ce sujet.

Mercato PSG : Luis Enrique prolonge avec un gros salaire

La suite après cette publicité

Arrivé au Paris Saint-Germain en 2023 après avoir notamment dirigé le FC Barcelone et la sélection espagnole, le technicien espagnol s’impose rapidement comme l’architecte du projet parisien. Entraîneur le plus titré de l’histoire du Club avec 13 trophées, Luis Enrique a inscrit son nom dans l’histoire des Rouge & Bleu en remportant deux Ligues des champions consécutives et deux Supercoupes d’Europe consécutives.

Lisez aussi : Mercato PSG : Nasser Al-Khelaïfi gâte Luis Enrique !

À voir

Mercato OL : Karim Benzema a dit oui à Michele Kang !

Il a également remporté une Coupe intercontinentale, trois championnats de France, deux Coupes de France et trois Trophées des Champions. En 2024-2025, il conduit également le Club vers un sextuplé historique, et emmène les Parisiens jusqu’en finale de la première Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, disputée aux États-Unis en 2025.

Totalement conquis par son coach espagnol, le PSG lui a offert une seconde prolongation de son contrat. Initialement lié jusqu’en juin 2027, Luis Enrique est désormais engagé avec le club cher au président Nasser Al-Khelaïfi jusqu’en 2030.

Selon le journal espagnol Sport, le successeur de Christophe Galtier aurait obtenu une forte revalorisation salariale, passant ainsi de 12 millions à 20 millions d’euros brut par an. Ce qui fait de lui le troisième entraîneur le mieux payé de la terre derrière Simone Inzaghi (26M€, Al-Hilal) et Diego Simeone (23,5M€, Atlético Madrid).

Bixente Lizarazu : « C’est une chance pour le PSG »

Adepte d’un football offensif fondé sur la possession et l’exigence collective, Luis Enrique a profondément façonné l’identité de jeu du Paris Saint-Germain depuis son arrivée. Une philosophie qui a accompagné les Rouge & Bleu vers les sommets du football international.

À voir

OGC Nice : Grosse tuile ! Antoine Mendy se fait les croisés

Lisez aussi : INFO PSG : Ce que Luis Enrique reproche à Lucas Chevalier !

Prolongé jusqu’en 2030, le technicien espagnol poursuit ainsi son aventure parisienne avec l’ambition de continuer à guider le Paris Saint-Germain vers de nouveaux sommets et à développer le plein potentiel des joueurs de l’effectif.

Lire la suite sur le PSG

PSG : Mika Godts révèle pourquoi il a dit oui à Luis Enrique

PSG : Les mots forts de Luis Enrique après sa prolongation !

À voir

PSG : Ballon d’Or ! Fabian Ruiz prévient Dembélé et Kvara

Pour Téléfoot, Bixente Lizarazu a salué cette décision de Nasser Al-Khelaïfi de garder Luis Enrique pour les quatre prochaines saisons. « C’est une chance pour le PSG, y a ces deux Ligues des Champions, mais d’autres titres. Il incarne la discipline, la remise en question, l’exigence », a notamment déclaré le consultant de TF1.