OM : C’est officiel ! Marseille annonce au retour majeur au Vélodrome

L’OM a officialisé le retour de son partenariat avec Jul et son label D’Or et de Platine, à la veille de la réception du Paris FC. Le logo retrouvera la tunique olympienne dès cette rencontre, avec un nouvel emplacement dans le dos du maillot.

OM : Un retour qui ne passe pas inaperçu

La suite après cette publicité

Le maillot de l’OM retrouvera donc une signature bien connue des supporters. Présent depuis janvier 2023, le logo de D’Or et de Platine avait disparu ces dernières semaines après l’arrivée à son terme du précédent accord. Le club marseillais a finalement annoncé la prolongation du partenariat samedi soir.

Lire aussi : La communication de Genesio fait déjà grincer des dents

Le timing n’est pas anodin. Le retour est prévu dès dimanche, à l’occasion de la troisième journée de Ligue 1 face au Paris FC au Vélodrome. Mais il y aura une petite différence : le logo ne sera plus installé sur la manche, mais dans le dos des joueurs, juste au-dessus de leur nom.

Marseille et Jul, une histoire qui continue

À travers cette prolongation, l’OM entretient un lien devenu particulièrement visible avec l’univers de Jul. Le club assume pleinement cette proximité avec une figure profondément associée à Marseille et souhaite poursuivre les opérations communes tout au long de la saison.

À voir

Stade Rennais : Franck Haise pète un câble en conférence de presse

Dans son communiqué, l’OM explique que cette présence constitue « une nouvelle manière d’affirmer que JuL et son label sont toujours derrière l’Olympique de Marseille, au sens propre comme au figuré ». Le club ajoute que cette collaboration doit continuer à faire vivre un partenariat situé « à mi-chemin entre football et musique ».

Un symbole plus qu’un simple logo

Cette prolongation intervient alors que les supporters avaient rapidement remarqué l’absence du célèbre logo sur la tunique olympienne. Son retour devrait donc avoir une portée particulière auprès d’un public habitué à voir cette marque associée au maillot depuis plusieurs saisons.

Lire aussi : Genesio alerté, une nouvelle taupe sévit à Marseille ?

Le club insiste d’ailleurs sur la dimension identitaire de cette alliance. « Cette présence sur la tunique olympienne vient ainsi symboliser la fidélité et le lien particulier qui unissent l’artiste et son label avec le club », précise encore le club phocéen. Le football et la musique marseillaise se retrouvent ainsi, une nouvelle fois, sur le même maillot.

Le détail qui change tout pour cette saison

Le changement d’emplacement constitue la principale nouveauté de cette prolongation. D’Or et de Platine quitte la manche pour s’installer juste au-dessus du nom des joueurs, offrant à la marque une visibilité différente sur la tunique. Aucune autre modalité du partenariat n’est précisée.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato : Lorenzi offre une pépite offensive à Marseille

À voir

PSG: Matvey Safonov bientôt remplacé par Lucas Chevalier ?

Antoine Kombouaré fait une annonce qui interpelle !

Le club confirme toutefois que différentes activations seront menées pendant la saison. Une chose est certaine : dimanche soir, le Vélodrome retrouvera une présence que les supporters marseillais connaissent bien.