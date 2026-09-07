Mercato : Eric Garcia au PSG ? Le Barça réclame une somme folle

Le PSG garde un œil sur Eric Garcia, défenseur polyvalent du FC Barcelone apprécié par Luis Enrique. Le club catalan, qui a prolongé l’Espagnol jusqu’en juin 2031, pourrait demander entre 50 et 55 millions d’euros pour envisager son départ.

Mercato PSG : Luis Enrique n’a pas oublié Eric Garcia

La suite après cette publicité

Le dossier Eric Garcia n’est pas nouveau dans les bureaux du PSG. En novembre 2025, L’Équipe avait déjà fait état de l’intérêt parisien pour le défenseur espagnol, alors envisagé comme une solution capable de couvrir plusieurs postes. Luis Enrique cherche notamment un défenseur polyvalent qui correspond bien à sa philosophie.

Lire aussi : Mercato: C’est confirmé, le PSG fait une offre à Eric Garcia

Cette fois, le nom du Barcelonais revient dans les radars parisiens alors qu’il reste également surveillé par plusieurs formations européennes. Selon les éléments rapportés par Ekrem Konur, le Paris SG figure toujours parmi les clubs attentifs à sa situation. Mais à ce stade, aucune négociation concrète ni accord n’est annoncé.

Le Barça ferme la porte… à prix d’or

D’après le journaliste turc, Paris n’est pas le seul club intéressé puisque Tottenham, Aston Villa, Newcastle, Inter, AS Roma, Fiorentina et Como seraient tous sur le coup. Le principal obstacle se trouve toutefois en Catalogne. Eric Garcia a prolongé son engagement avec le FC Barcelone jusqu’au 30 juin 2031, un choix officiellement présenté comme une marque de confiance envers un joueur formé à La Masia.

À voir

Mercato ASSE : Loïc Perrin ouvre la porte à plusieurs départs

Dans ces conditions, le club francilien ne peut pas espérer récupérer facilement le défenseur. Les informations de Sportowy évoquent une exigence comprise entre 50 et 55 millions d’euros. Une somme conséquente pour un joueur dont le Barça souhaite avant tout conserver les services. Le club catalan dispose donc d’un argument de poids : le temps joue en sa faveur.

Garcia, le couteau suisse qui plaît à Luis Enrique

Si Eric Garcia continue de susciter l’intérêt, ce n’est pas uniquement pour son nom ou son passé à Manchester City. Le défenseur possède une polyvalence particulièrement recherchée par Luis Enrique : il peut évoluer dans l’axe, à droite et même plus haut sur le terrain lorsque les circonstances l’exigent.

Lire aussi : Mercato PSG : Nasser Al-Khelaïfi gâte Luis Enrique !

Cette capacité à changer de rôle constitue précisément l’un des éléments qui avaient séduit le PSG en 2025. À l’époque, le club parisien cherchait notamment une solution défensive capable de compenser certaines absences et d’apporter davantage de flexibilité tactique.

Une opération à 55 millions loin d’être évidente

Le contexte barcelonais renforce encore la valeur sportive du joueur. Sa polyvalence permet à son entraîneur Hansi Flick de disposer de plusieurs solutions sans multiplier les recrues. Le Barça a d’ailleurs officialisé sa prolongation jusqu’en 2031 après avoir mis en avant ses performances, sa maturité et son engagement.

Lire la suite sur le PSG :

PSG : Lizarazu commente la prolongation de Luis Enrique !

À voir

Stade Rennais : En 15 matchs, Haise réussit ce qu’aucun coach n’a fait

PSG : Ballon d’Or ! Fabian Ruiz prévient Dembélé et Kvara

Pour le PSG, la question est donc simple : faut-il investir une telle somme pour un joueur polyvalent alors que le marché offre d’autres possibilités ? L’intérêt parisien paraît réel, mais le prix annoncé pourrait rapidement refroidir les ardeurs. Et à 50 ou 55 millions d’euros, Barcelone ne fait clairement pas de cadeau.