Mercato ASSE : Loïc Perrin ouvre la porte à plusieurs départs

‎L’ASSE n’exclut pas de nouveaux mouvements dans les prochains jours, mais Loïc Perrin cible surtout des jeunes joueurs en quête de temps de jeu. Avant la victoire contre Montpellier, le directeur sportif stéphanois a également fermé la porte à une nouvelle arrivée, sauf en cas de gros pépin.

Mercato ASSE : Loïc Perrin fixe une tendance claire pour la fin de cette fenêtre estivale

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‎Alors que l’ASSE vient d’enchaîner cinq victoires en cinq journées de Ligue 2, Loïc Perrin a profité de l’avant-match contre Montpellier pour clarifier la position du club sur la fin du mercato. Le directeur sportif ne prévoit pas de bouleversement dans un groupe qui donne actuellement entière satisfaction.

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‎L’ancien défenseur a toutefois laissé une porte entrouverte. « S’il y a encore des départs, ce sera surtout des jeunes joueurs partant en prêt pour gagner du temps de jeu. Sinon, il n’y aura pas d’autre mouvement sauf gros pépins », a-t-il déclaré au micro de beIN Sports. Une phrase qui dessine assez nettement la suite des opérations.

‎Dans les coulisses, plusieurs jeunes attendent leur heure

‎Cette tendance concerne notamment Marten-Chris Paalberg. Arrivé à l’hiver 2026, le jeune attaquant estonien de 17 ans n’a toujours pas disputé la moindre minute avec l’équipe première. La concurrence d’Irvin Cardona, Thierno Ballo et Joshua Duffus réduit considérablement ses possibilités à court terme. Nadir El Jamali se trouve aussi dans une situation comparable.

De retour après une blessure au genou, le milieu offensif français de 19 ans est resté sur le banc contre Montpellier. Un départ temporaire pourrait lui permettre d’accumuler les minutes qui lui manquent, alors que le collectif stéphanois tourne actuellement à plein régime.

‎Stojkovic, l’autre dossier qui mérite attention

‎Le cas de Strahinja Stojkovic apparaît également particulièrement intéressant. Le latéral droit serbe de 19 ans n’a encore joué aucune minute en Ligue 2 cette saison et n’a pas été retenu lors des deux dernières journées. ‎

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Recruté à l’été 2025 pour 2,80 millions d’euros, Stojkovic doit désormais composer avec Kévin Pedro et Joao Ferreira. Dans une équipe qui accumule les résultats positifs, la concurrence devient forcément plus difficile à contourner. Un prêt pourrait donc constituer une solution logique pour relancer sa progression.

Saint-Etienne préfère faire grandir plutôt que remplacer

‎Le départ de Lucas Stassin vers le FC Séville, sous la forme d’un prêt avec option d’achat après prolongation de son contrat, n’a pas provoqué l’arrivée d’un remplaçant numérique. Même logique pour Djylian N’Guessan, transféré à Liverpool : le club semble désormais privilégier la stabilité de son groupe.

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‎Le contexte financier donne aussi une indication. L’ASSE a réalisé 9,40 millions d’euros de ventes durant l’été 2026 et s’est séparée de plusieurs joueurs sans indemnité, comme Dennis Appiah, Florian Tardieu et Brice Maubleu. Pierre Ekwah, Aïmen Moueffek et Igor Miladinovic ont, eux, été concernés par des prêts.