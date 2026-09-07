Stade Rennais : En 15 matchs, Haise réussit ce qu’aucun coach n’a fait

‎‎‎Le Stade Rennais a dominé Angers (2-1) lors de la 3e journée de Ligue 1, offrant à Franck Haise sa dixième victoire depuis son arrivée en février 2026. En seulement 15 rencontres sur le banc rennais, il est devenu le premier technicien du club à atteindre aussi rapidement ce total.

‎‎Stade Rennais : À Angers, une victoire qui vaut bien plus que trois points

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‎‎Le Stade Rennais a souffert, mais il a résisté. Dimanche après-midi, les Rouge et Noir ont remporté leur déplacement à Angers (1-2), une victoire qui leur permet de porter leur total à sept points après trois journées et de s’installer dans le top 4. Pour Franck Haise, cette journée possède toutefois une saveur particulière.

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‎‎Le technicien rennais vient en effet de décrocher son dixième succès depuis sa nomination en février 2026. Il ne lui aura fallu que 15 matchs pour atteindre cette marque. Aucun entraîneur du Stade Rennais n’avait auparavant réussi à obtenir dix victoires aussi rapidement. Une performance qui donne forcément un relief supplémentaire à ce début de saison.

‎‎Le chiffre qui fait entrer Haise dans l’histoire

‎‎Le bilan est clair : dix victoires, deux nuls et trois défaites en quinze rencontres. Derrière ce chiffre se dessine une première période particulièrement efficace pour Franck Haise, même si le contenu des matchs rappelle que tout n’est pas encore parfaitement huilé.

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Le principal intéressé, lui, refuse de s’enflammer. « On progresse. Tout n’est pas parfait, mais on a réussi à tenir le score. C’est un bon signal », a expliqué l’entraîneur après la rencontre à Angers, dans des propos rapportésn sur le site club breton.

‎‎Haise refuse de cacher les fissures

‎‎Cette victoire n’a pourtant pas été une promenade de santé. Après une première période intéressante, Rennes a davantage subi dans le dernier quart d’heure. Franck Haise a notamment regretté que son équipe ait reculé alors qu’elle menait 2-0 et insisté sur l’importance de l’efficacité dans ce type de scénario.

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‎‎« Quand vous menez 2-0 à l’extérieur, il ne faut pas reculer, mais continuer à défendre en avançant », a-t-il analysé. Le coach a également souligné l’influence de la pause fraîcheur sur la dynamique de la première période et reconnu que son équipe avait été en difficulté dans les dernières minutes.

‎‎Un record, mais déjà un avertissement

‎‎L’autre enseignement concerne la gestion de l’effectif. Avec une succession de matchs à venir, Franck Haise sait qu’il devra faire tourner. Contre Angers, Anthony Rouault a notamment été titularisé et a reçu les compliments de son entraîneur, qui a salué sa solidité, notamment dans le jeu aérien.

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‎‎Cette rotation est loin d’être anodine. Le Stade Rennais compte déjà sept points après trois journées et peut s’appuyer sur un entraîneur dont les débuts statistiques sont historiques. Mais le chiffre ne doit pas masquer les axes de progression identifiés par Haise lui-même : qualité technique, agressivité et maîtrise des fins de rencontre.