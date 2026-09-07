Mercato RC Lens : Bulatovic recalé après l’offensive d’Al-Ahli

Le RC Lens a reçu une proposition d’Al-Ahli pour Andrija Bulatovic dans les dernières heures du mercato saoudien. Les discussions autour du milieu de 19 ans, sous contrat avec les Sang et Or jusqu’en juin 2030, étaient même très avancées avant qu’Al-Ahli ne passe à l’attaque pour Ibrahima Diaby.

Mercato RC Lens : Al-Ahli avait ciblé Bulatovic

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Le mercato saoudien a offert une dernière opportunité à plusieurs clubs de renforcer leur effectif. À la recherche d’un milieu de terrain, Al-Ahli s’est notamment intéressé à Andrija Bulatovic, qui dispose actuellement d’un temps de jeu limité avec le RC Lens.

Le club de Djeddah avait fait du jeune international monténégrin l’une de ses pistes avant de finalement se tourner vers Ibrahima Diaby. D’après L’Équipe, les négociations entre Al-Ahli et le RC Lens étaient très avancées, mais le dossier n’a finalement pas abouti. Le club saoudien devrait donc enregistrer l’arrivée d’Ibrahima Diaby, recruté au Cercle Bruges pour 13,5 millions d’euros, bonus compris.

Bulatovic, lui, reste dans le Nord de la France. Arrivé au RC Lens à l’hiver 2025 en provenance de Buducnost Podgorica contre 1,70 million d’euros, Andrija Bulatovic poursuit ainsi son aventure avec les Sang et Or. Le milieu de 19 ans est lié au club jusqu’en juin 2030. Son début de saison explique en partie l’intérêt d’Al-Ahli. Avec les arrivées de Michaël Cuisance et Yacine Titraoui, la concurrence s’est renforcée dans l’entrejeu lensois. Bulatovic n’a pas encore été titularisé cette saison et compte 84 minutes en quatre apparitions, dont trois en Ligue 1, toutes débutées sur le banc.

Bulatovic en manque du temps de jeu

Malgré cette situation, le calendrier du RC Lens pourrait offrir davantage d’opportunités au jeune Monténégrin. Qualifiés pour la phase régulière de la Ligue des champions, les Sang et Or auront un programme particulièrement chargé cette saison.

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Bulatovic avait déjà connu un temps de jeu limité lors du précédent exercice, avec seulement six titularisations en Ligue 1. Depuis son arrivée, il a disputé 26 rencontres avec Lens, dont 22 en championnat, pour deux buts et quatre passes décisives.