ASSE-MHSC : Ian Cathro a demandé plus de calme à la pause

‎L’ASSE a battu Montpellier (3-1), samedi lors de la 5e journée de Ligue 2, après une première période plus délicate. À la pause, Ian Cathro a demandé a su trouver les mots nécessaires pour relancer totalement son équipe.

‎‎ASSE-MHSC : À la pause, Cathro remet les Verts sur les rails

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‎Le message de Ian Cathro a visiblement porté ses fruits. Après un début de rencontre intéressant, les Stéphanois ont progressivement perdu la maîtrise du ballon et laissé Montpellier les mettre davantage sous pression. Une réaction devenait nécessaire.

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‎C’est Irvin Cardona qui a dévoilé les mots du technicien écossais après la rencontre. Dans des propos rapportés par Le Progrès, l’attaquant stéphanois explique : « À la pause, le coach nous a dit d’être plus calmes, de jouer ensemble et plus vite. » Une consigne simple, mais qui a changé le visage des Verts.

‎Le déclic est venu après le vestiaire

‎Au retour des vestiaires, l’ASSE a effectivement affiché davantage de maîtrise. Les joueurs ont joué avec plus de fluidité et se sont procuré davantage de situations dangereuses. Le changement fut suffisamment net pour faire basculer la rencontre.

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‎Maxime Bernauer a d’abord redonné l’avantage aux Stéphanois, avant que Joshua Duffus ne parachève le succès avec une réalisation spectaculaire. Cardona, double passeur décisif, a également joué un rôle majeur dans cette réaction collective.

‎Cardona raconte aussi le cas Duffus

‎Au-delà de la victoire, Irvin Cardona a tenu à mettre en avant Joshua Duffus. L’attaquant stéphanois estime que son jeune coéquipier avait besoin de ce but après une période moins heureuse : « Je suis content pour lui car il a eu des moments difficiles. Il était un peu en manque de réussite, ça va lui redonner confiance. »

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‎Cette victoire permet surtout à l’AS Saint-Etienne de poursuivre son sans-faute. Après cinq journées, les Verts comptent cinq victoires et 15 points. Un départ qui donne forcément du poids aux consignes de leur entraîneur.

‎Ce que cette soirée dit déjà de Saint-Etienne

‎La force de cette équipe réside peut-être autant dans sa capacité à réagir que dans son talent offensif. Face à Montpellier, les hommes de Ian Cathro n’ont pas tout maîtrisé, mais ils ont su corriger le tir lorsque la rencontre commençait à leur échapper.

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Ian Cathro livre les clés du sans-faute de l’ASSE en Ligue 2

‎Irvin Cardona résume aussi l’état d’esprit du groupe en évoquant l’intégration des nouveaux joueurs : « Les nouveaux joueurs étaient super excités de jouer dans un stade plein. » Après cinq journées, l’ASSE avance donc avec confiance. Et le message de Cathro semble déjà bien passer.