Mercato Stade Rennais : Alidu Seidu vers Nice comme joker ?  

Alidu Seidu pourrait quitter le Stade Rennais dans les prochains jours. Le Ghanéen est sur la short-list de l’OGC Nice comme joker.

Mercato Stade Rennais : Alidu Seidu pour sauver Nice ?

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Nouveau coup dur pour l’OGC Nice. Le verdict médical est tombé dimanche pour Antoine Mendy : rupture du ligament croisé du genou gauche. Les Aiglons pourraient alors recruter Alidu Seidu, le roc du Stade Rennais comme joker, selon les informations de l’insider Rayaninho.

Entré en jeu samedi contre Le Mans, le défenseur de 22 ans s’est blessé. Le Gym a confirmé l’information. Antoine Mendy sera écarté des terrains pendant plusieurs mois. Cette absence alourdit un bilan défensif déjà critique. Elle s’ajoute à la blessure subie par Laurent Abergel, opéré récemment pour une lésion identique.

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L’entraîneur Olivier Pantaloni fait désormais face à un véritable casse-tête tactique. Il ne peut plus compter que sur trois défenseurs centraux : Youssouf, Mohamed Abdelmonem et Mandza. Bien que le mercato soit clos, Nice peut recruter un joker. Ce transfert exige toutefois un joueur libre ou sous contrat en France.

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Une piste mène à Rennes avec Alidu Seidu. Polyvalent, le défenseur breton peut couvrir l’axe ou le couloir droit. Mis sur le banc par Franck Haise depuis l’ouverture du championnat, il cherche du temps de jeu. La direction azuréenne envisagerait un prêt assorti d’une option d’achat. Même si rien n’est signé, le club doit réagir pour rebâtir son arrière-garde.