OM : Genesio fou de rage, l’angoisse s’installe à Marseille

Après la défaite de l’OM face à Paris FC (2-3), Bruno Genesio se retrouve au centre des interrogations. La colère du coach commence à susciter une réelle inquiétude à Marseille.

OM : Le coup de colère de Bruno Genesio inquiète après Paris FC

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Après une semaine marquée par une défaite à Monaco (2-0), l’Olympique de Marseille devait retrouver de la confiance ce dimanche au Vélodrome. Au lieu de cela, les Phocéens ont concédé un nouveau revers à domicile. Ils se sont inclinés (2-3) à face au Paris FC. L’OM pointe dorénavant à une honteuse dixième place du championnat après trois journées. Et les sorties de son entraîneur ne rassurent pas vraiment.

La posture de Bruno Genesio avaient jusqu’ici séduit les supporters. Mais la donne semble changer. Le technicien français a laissé transparaître de sérieux motifs d’anxiété en conférence de presse à l’issue de la défaite dimanche soir. IL a pointé du doigt les erreurs grossières de son équipe, qui coutent cher cette saison. « Le 3e but est significatif de ce qu’on a mal fait ce soir (…) on s’est fait contrer comme une équipe de gamins ».

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Cette tension palpable de Bruno Genesio a vivement interpellé les observateurs, à l’image du journaliste Nicolas Filhol sur le plateau du Phocéen. Ce dernier dénonce la nervosité de l’entraîneur de l’OM lors du deuxième but de Lassine Sinayoko. Son geste de rage trahit un profond désarroi. Les lacunes structurelles de l’équipe sautent aussi aux yeux, avec une condition physique précaire dès la troisième journée.

Ça commence à sentir très mauvaise à Marseille !

« Mon enseignement du match c’est la réaction de Genesio sur le deuxième but de Sinayoko qui jette une bouteille de rage qui lui explose à la tête. Il doit commencer à se dire que ça va être très compliqué (….) La réaction de Genesio m’inquiète car dès la troisième journée on a déjà des joueurs qui tirent la langue, qui ont du mal à finir les matchs et on a déjà un coach qui est très énervé », a déclaré le confrère.

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Cette crispation visible du staff technique propage l’inquiétude au sein d’un public marseillais inquiet de voir leur coach plier sous le poids d’un défi sportif périlleux. Le manque de recrue lors du mercato, combinée aux récentes blessures, n’arrange pas les choses. Bruno Genesio tentera de renouer avec le succès dès vendredi à Rennes, son ancienne équipe.