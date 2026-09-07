ASSE : Sacha Esteves, le renfort surprise chez les Verts

L’ASSE a recruté Sacha Esteves comme coordinateur du recrutement de la post-formation afin de renforcer l’identification des jeunes talents. Passé pendant trois saisons par la Real Sociedad, où il suivait notamment les jeunes joueurs français des U14 à l’équipe réserve, le Français arrive avec une solide expérience du scouting.

ASSE : Sacha Esteves prend en charge la post-formation

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L’AS Saint-Étienne poursuit la structuration de son recrutement avec l’arrivée de Sacha Esteves. Le Français occupera le poste de coordinateur du recrutement de la post-formation, après le départ de Pedro Ferreirinha. Cette arrivée n’est toutefois pas directement liée au départ du recruteur portugais.

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Esteves s’est progressivement spécialisé dans l’identification et l’accompagnement des jeunes joueurs. Son expérience la plus significative reste son passage de trois années à la Real Sociedad. Il y était chargé du recrutement des jeunes talents français, allant des U14 jusqu’à l’équipe réserve.

Une expertise développée sur le vivier français

Durant son passage en Espagne, Sacha Esteves a notamment parcouru la France pour observer les jeunes profils, avec une attention particulière portée à la région parisienne. Son approche ne reposait pas uniquement sur la recherche de joueurs correspondant à un style prédéfini.

Très heureux d’intégrer l’AS Saint Etienne, club historique français, comme Coordinateur Scouting de la Post Formation. 🟢🟢🟢 pic.twitter.com/8LpaTxoMwQ — Sacha Esteves (@sacha_esteves) September 6, 2026

Le recruteur cherchait plutôt des profils capables d’apporter des qualités complémentaires, notamment dans les domaines de la vitesse, de la puissance et de la verticalité. L’observation des joueurs sur le terrain était également complétée par l’analyse vidéo à travers des plateformes comme Wyscout, Hudl ou Eyeball.

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Son parcours dans le football est par ailleurs renforcé par une formation à l’École des Agents de Joueurs de Football et une licence UEFA B. Il possède également une expérience dans le conseil sportif, notamment chez CarriereFoot et Talent Legacy Consulting.

Un profil à dimension internationale pour l’ASSE

Sacha Esteves dispose aussi d’une ouverture internationale. Il parle français, espagnol et anglais, et possède des connaissances pratiques en italien et en portugais. Après son expérience à la Real Sociedad, il a continué à s’intéresser aux différents modèles de détection et de formation à travers des expériences au Japon, au Qatar et en Afrique.

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Pour l’AS Saint-Etienne, son arrivée doit permettre de renforcer un secteur considéré comme stratégique dans le développement des jeunes joueurs.