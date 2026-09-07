Mercato FC Nantes : Poirier tente le coup Gaëtan Poussin

Grégory Poirier lorgne encore du côté du Red Star. Le technicien du FC Nantes a jeté son dévolu sur le gardien de but Gaëtan Poussin.

Mercato FC Nantes : Grégory Poirier vise Gaëtan Poussin

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Coup dur pour le FC Nantes. La blessure au genou d’Alexis Mirbach force le club à réagir en urgence. Désormais privé de sa doublure officielle derrière Maxime Dupé pour plusieurs semaines, le FCN cherche activement un joker médical à ce poste clé, selon L’Équipe.

Pour pallier cette absence, l’entraîneur Grégory Poirier s’est tourné vers un terrain qu’il connaît bien. Le technicien nantais a tenté de recruter Gaëtan Poussin, le portier titulaire du Red Star. L’ancien Girondin de 27 ans, lié au club francilien jusqu’en 2027, figurait en haut de sa liste à côté de l’ancien Nantais Patrik Carlgren.

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Cette tentative d’approche a provoqué des tensions. Selon L’Équipe, la démarche a fortement déplu à la direction audonienne, lassée de voir son ancien entraîneur piller son effectif. Le FC Nantes a d’ailleurs rapidement jugé l’opération irréalisable et refermé la piste Poussin. Il faut dire que le contexte est chaud entre les deux entités. Déjà rejoints cet été par Ryad Hachem et Balthazar Pierret dans les valises du coach, les Canaris multiplient les connexions avec Saint-Ouen.

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Cette nouvelle tentative avortée illustre les liens désormais très étroits et parfois houleux qu’entretiennent les deux clubs. Sans ce renfort, Nantes doit adapter son organisation interne. Dupé garde les cages, épaulé par le jeune Yanel Zézé en recours immédiat, pendant que la direction s’active en coulisses pour trouver un nouveau profil d’ici les prochains matchs.