Accueil - OM - Mercato OM : Taye Taïwo propose son retour à Marseille !

Figure marquante de l’histoire de l’OM, Taye Taïwo a fait une déclaration inattendue qui agite de nombreux supporters. L’ancien défenseur nigérian s’est dit prêt à reprendre du service à Marseille

Mercato : Taye Taïwo veut revenir à l’OM !

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L’Olympique de Marseille a connu un mercato exclusivement tourné vers les ventes. Ses contraintes économiques l’ont poussé à se débarrasser de 11 joueurs. Aucune recrue n’a été signée pour compenser ces nombreux départs. Ce dégraissage massif pèse lourdement sur le quotidien de Bruno Genesio.

L’entraîneur de l’OM est contraint de composer avec un effectif limité, sans profondeur de banc de touche. La crainte s’empare de la cité phocéenne au moment d’affronter le Paris Saint-Germain dimanche au Vélodrome. C’est dans ce climat empreint d’inquiétude que Taye Taïwo fait parler de lui.

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L’ancien latéral gauche de l’OM était de passage lors d’un tournoi réunissant d’anciennes légendes phocéennes telles que Franck Ribéry et Steve Mandanda. Il en a profité pour afficher son amour éternel à l’Olympique de Marseille. Il a même proposé ses services à son club de cœur gratuitement.

Marseille devra se stabiliser avant de retrouver des jours meilleurs

« Un retour à l’OM ? Je reviens gratuit, l’OM c’est mon club », a lancé Taye Taïwo au micro de Bengous Oueske. Le Nigérian a évolué à Marseille entre 2005 et 2011. L’homme de 41 ans sait néanmoins que son come-back sur les pelouses professionnelles relève de l’utopie. Même si sa déclaration traduit son attachement viscéral à Marseille.

Taye Taiwo :



"Un retour à l'OM ? Je reviens gratuit, l'OM c'est mon club ça !"



[@pape13003/@BengousOueske] pic.twitter.com/hoyyuLihfj — Massilia Zone (@MassiliaZone) September 14, 2026

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Taye Taïwo connait les difficultés actuelles de son équipe de cœur. Loin des ambitions XXL, il espère que l’OM parviendra à se maintenir dans l’élite. « Maintenant, je veux juste qu’on reste en Ligue 1, et après on pourra penser à autre chose », a-t-il ajouté. Les Phocéens sont actuellement 11es du championnat après quatre journées.