Accueil - Stade Rennais - Stade Rennais-PSG : Le bras de fer se poursuit devant le CNOSF

‎‎Le Stade Rennais a saisi le CNOSF pour contester la décision de la LFP concernant le lieu du match retour contre le PSG, prévu lors de la 23e journée de Ligue 1. Le club breton entend ainsi remettre en cause l’inversion décidée après la délocalisation de la rencontre initialement programmée au Parc des Princes.

Stade Rennais-PSG : Quand une pelouse déplace le problème

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‎‎Le dossier a pris une nouvelle tournure vendredi dernier, avec la saisine du Comité national olympique et sportif français par le Stade Rennais, selon L’Équipe. Le club breton conteste la décision de la commission des compétitions de la LFP prise le 28 août. Décision prise à propos de la manche retour du choc retour face au PSG.

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‎‎À l’origine, le PSG devait recevoir Rennes lors de la première journée. Mais la pelouse du Parc des Princes avait été rendue impraticable par les fortes chaleurs. Le match avait finalement été inversé et disputé au Roazhon Park le 23 août, avec un score de 2-2. Le SRFC souhaite désormais conserver le bénéfice d’un retour à domicile.‎

‎Rennes remet le dossier sur la table

‎‎Le club breton considère avoir accepté, dans l’urgence, de recevoir le PSG et d’organiser cette rencontre en seulement quelques jours. Sa position repose notamment sur l’idée que cette adaptation ne devait pas automatiquement entraîner une nouvelle inversion lors du match retour.

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‎Le Stade Rennais conteste également la qualification de « circonstance exceptionnelle » avancée autour de la canicule. Le club estime par ailleurs que la sanction financière infligée au PSG renforce son argumentaire. Le club parisien a été condamné à 150 000 euros d’amende pour ne pas avoir présenté une pelouse permettant la tenue de la rencontre dans son enceinte.

‎‎Le CNOSF devient le nouvel arbitre du dossier

‎‎La procédure ne signifie toutefois pas que le match retour sera déplacé à Rennes. Le CNOSF doit d’abord examiner le dossier, entendre les arguments des différentes parties puis formuler un avis. La LFP conservera ensuite la possibilité de suivre ou non cette recommandation.

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‎‎Le calendrier ajoute une autre dimension au dossier. Le retour est prévu au Parc des Princes lors du week-end du 6 mars, pour la 23e journée. Rennes souligne aussi l’enchaînement de déplacements qui pourrait l’attendre à cette période, avec notamment Marseille, Paris et Le Mans, sous réserve des autres compétitions.

‎‎Ce que cette bataille change vraiment

‎‎Le précédent de cette saison est déjà significatif : le Stade Rennais a accepté de recevoir le PSG dans des conditions particulières et a disputé cette rencontre au Roazhon Park le 23 août. La LFP, de son côté, défend une logique d’équilibre du calendrier : lorsque l’aller est inversé, le retour doit l’être également afin que chaque équipe conserve le même nombre de rencontres à domicile et à l’extérieur.

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‎‎Le CNOSF dispose désormais d’un délai d’un mois pour convoquer les deux parties avant de rendre son avis. Rien ne permet donc, à ce stade, d’affirmer que la programmation parisienne sera modifiée. Le dossier entre simplement dans une nouvelle phase, plus institutionnelle que sportive.