Accueil - Lyon - ASSE : La petite pique assumée de Kaïl Boudache aux Verts

Kaïl Boudache a repensé au barrage entre l’OGC Nice et l’ASSE, disputé en mai 2026, avec un sourire qui en dit long. Désormais joueur de l’OL, le jeune ailier a reconnu avoir particulièrement voulu marquer contre les Verts avant de rejoindre Lyon.

‎ASSE : ‎Le souvenir niçois de Kaïl Boudache qui prend une autre saveur

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‎‎Dans un entretien accordé au Progrès, Kaïl Boudache est revenu sur cette soirée du 29 mai, lorsque l’OGC Nice avait largement dominé l’AS Saint-Étienne (4-1) lors du barrage retour. Entré en seconde période, le jeune attaquant avait participé au succès niçois en inscrivant le deuxième but de son équipe.

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‎‎Le contexte rend son geste encore plus savoureux pour le nouveau Lyonnais. Il savait déjà que son avenir s’écrirait entre Rhône et Saône. « Avant ce match, je savais que j’allais signer à Lyon. Donc ça me tenait à cœur de marquer contre les Verts. Ce soir-là, j’ai reçu pas mal de messages (rires) ! », a-t-il confié au Progrès.

‎‎Un but, puis le maillot de l’ennemi juré

‎‎Cette déclaration prend évidemment une dimension particulière avec le changement de club opéré durant l’été. Boudache a quitté Nice et s’est engagé avec l’Olympique Lyonnais jusqu’au 30 juin 2031, après avoir signé son premier contrat professionnel.

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‎‎Le timing de son dernier but avec Nice ressemble donc presque à un scénario écrit à l’avance. À 20 ans, l’ailier droit comptait déjà 19 apparitions et trois buts avec les Aiglons en 2025-2026. La suite pourrait être encore plus piquante si l’ASSE retrouve rapidement l’élite : Boudache pourrait alors connaître le derby sous les couleurs lyonnaises, avec un souvenir du barrage déjà bien accroché.