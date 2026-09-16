Accueil - OM - OM : Le Vélodrome n’est pas plein, Di Meco accuse McCourt

Le Classique OM-PSG de ce dimanche ne provoque pas l’engouement habituel au stade Vélodrome. Un désaveu qu’Eric Di Meco attribue directement McCourt.

Le Vélodrome boude le Classico OM-PSG, c’est inédit

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À quelques jours du premier Classico de la saison, l’ambiance est plus ou moins timide à Marseille. Un tel choc opposant l’OM à son rival historique le Paris Saint-Germain se joue habituellement à guichets fermés. Il se remplit en un temps record. Mais cette fois-ci, la donne est différente.

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La billetterie pour le choc OM-PSG de dimanche compte jusqu’ici près de 7 500 sièges vacants, selon L’Equipe. Cette anomalie laisse transparaitre un certain sentiment de lassitude à Marseille. Le club phocéen n’a signé aucune recrue cet été pour compenser ces 11 départs.

Eric Di Meco s’en prend à Frank McCourt

Cette politique pèse lourdement sur le quotidien de Bruno Genesio. L’entraîneur de l’OM est confronté à un manque de profondeur sur son banc. Alors son équipe reste sur trois revers consécutifs en championnat. Genesio est certes épargné par les critiques. Mais la fracture se creuse entre les supporters et la direction emmenée par Frank McCourt.

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C’est du moins l’avis d’Éric Di Meco. L’ancien joueur de l’OM n’a pas hésité à pointer la responsabilité du milliardaire américain concernant cette faible affluence du Vélodrome. « Cela correspond à l’état d’esprit des supporters. Ils sont tous un peu résignés, contrariés par ce qu’il s’est passé. Beaucoup ne savent pas où va le club », -t-il déclaré sur RMC Sport.

Un silence pesant à l’Olympique de Marseille

Eric Di Méco et de nombreux fans marseillais attendent désespérément une prise de parole claire de Frank McCourt. « Ce serait bien d’entendre l’actionnaire sur cette situation, ce qu’il veut faire du club » a-t-il ajouté. Ce silence présidentiel pèse lourdement, d’autant plus que l’intersaison a laissé des traces profondes à l’OM.

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C’est dans ce climat lourd que Bruno Genesio et ses hommes tenteront de relever un double défi cette semaine. Les Phocéens iront défier le Besiktas en Ligue Europa avant de faire face au rival parisien en espérant que les derniers billets trouveront preneurs.