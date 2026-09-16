Mercato PSG : Luis Campos vise Rio Ngumoha

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos cible Rio Ngumoha pour le prochain mercato hivernal. La jeune pépite de Liverpool attire plusieurs cadors européens.

Mercato PSG : Luis Campos suit de près Rio Ngumoha

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Un but gagnant dès sa première minute en Premier League, à 16 ans seulement : Rio Ngumoha sait marquer les esprits. Aujourd’hui âgé de 18 ans, l’ailier londonien fait saliver toute l’Europe, PSG en tête, selon les informations de The Athletic.

Formé à Chelsea puis transféré à Liverpool en 2024, le jeune dribleur impressionne. Il enchaîne désormais les prestations solides sous le maillot des Reds. Utilisé lors de cinq des six derniers matchs cette saison, l’Anglo-Nigérian confirme tout son potentiel.

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Sous contrat jusqu’en 2028, le joueur discute d’une prolongation. Aucun accord n’a été trouvé pour l’instant. Cette situation contractuelle attire les plus grands clubs européens. Le Paris SG flaire le coup. Le coach parisien Luis Enrique cherche encore un détonateur offensif. Arsenal est aussi très attentif à l’évolution du dossier en Angleterre. Le Bayern Munich et Leipzig sont tous prêts à sauter sur l’occasion.

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Selon le journaliste David Ornstein (The Athletic), Liverpool ne panique pas. Le joueur n’a pas exprimé de souhait de départ, mais il attend des garanties sur son statut dans l’équipe avant de signer. Son temps de jeu cette saison pèsera lourd dans sa décision finale. Évalué à 30 millions d’euros, Ngumoha reste pour le moment intransférable, mais Paris garde un œil très attentif sur la pépite de la Mersey.