Mercato PSG : Campos voudrait signer Gabriel de Man United

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos, se projette déjà sur le mercato hivernal. Il aurait même jeté son dévolu sur Joseph Junior Gabriel, la nouvelle pépite de Manchester United.

Mercato : Luis Campos tente d’attirer JJ Gabriel au PSG

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Même si le mercato est officiellement fermé, Luis Campos ne reste pas inactif en ce début de saison. Le directeur du Paris Saint-Germain travaille en coulisse sur l’arrivée de nouveaux renforts dès cet hiver. Les noms de Vasilije Novicic et Adam Wharton circulent au PSG ces dernières semaines. Et ce n’est pas terminé.

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The Athletic indique que Luis Campos suit de très près Joseph Junior Andreou Gabriel, la nouvelle sensation de Manchester United. Le milieu offensif âgé seulement de 15 ans rayonne sur les pelouses de Youth League avec un triplé retentissant contre Sabah. Il reste dans la même dynamique de la saison avec 31 buts inscrits en 34 matchs chez les jeunes. De telles performances attirent les regards.

Il compte résilier son contrat avec Manchester United

JJ Gabriel a d’ailleurs provoqué une onde de choc en exigeant la résiliation immédiate de son bail expirant en juin prochain. La source explique que cette situation délicate prend de court Manchester United. Surtout que la législation post-Brexit permet aux mineurs de quitter l’Angleterre avant leur majorité s’ils détiennent un passeport de l’Union européenne.

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Le prodige mancunien, bénéficiant de racines familiales en Irlande et à Chypre, pourrait faire valoir ce droit dès son seizième anniversaire, le 6 octobre prochain. Le Paris SG se positionnerait déjà pour le recruter gratuitement. Le Real Madrid, le FC Barcelone, le Bayern Munich, Manchester City et Chelsea sont également sur les rangs. Tandis que Man United tente de convaincre son jeune joueur de rester.