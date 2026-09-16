Ligue Europa : Voici pourquoi l’OM voulait abandonner !

C’est l’information qui secoue l’OM à la veille du choc contre Besiktas. Les dirigeants phocéens ont bel et bien songé à renoncer à la Ligue Europa en raison des menaces de l’UEFA.

La crise financière et les sanctions de l’UEFA ont fait douter l’OM

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L’Olympique de Marseille fera son entrée en lice en Ligue Europa ce jeudi face à Besiktas. Les Phocéens abordent ce déplacement en pleine tempête sportive. Les trois défaites consécutives en quatre matchs ont renforcé le sentiment d’inquiétude chez les supporters. Sans parler de l’absence de recrue cet été qui a alourdi un climat déjà électrique.

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Pourtant, c’est dans les coulisses de l’OM que la plus grande surprise s’est jouée. L’Équipe révèle que la direction olympienne a très sérieusement songé à faire l’impasse sur la C3. Le club présidé par Stéphane Richard a récemment été épinglé par l’UEFA. Les Phocéens ont écopé d’une amende de 10 millions d’euros et d’une exclusion avec sursis.

Cette situation chaotique a pesé dans la prise de décision de l’OM. Sachant que Frank McCourt a décidé de fermer le robinet après avoir injecté des fonds conséquent dans son club ces dernières années. L’idée d’alléger le calendrier en vue d’assainir les comptes prenait du poids en interne. « Connaissant la situation financière du club, la réduction de la voilure (…) je serais eux, je me serais assis sur la Coupe d’Europe », lit-on dans le quotidien sportif.

Les retombées financières de la C3 l’ont fait changé d’avis

L’OM, après réflexion, a finalement décidé de participer à la Ligue Europa cette saison. D’une part, pour préserver l’image du club et éviter de froisser les supporters ou Bruno Genesio. L’entraîneur français n’aurait sans doute pas toléré un tel sabordage.

Menacé par le gendarme financier de l'UEFA d'un bannissement pour la saison 2026-2027, l'OM a réfléchi à ne pas participer à la Ligue Europa, pesant les pour et les contre.



➡️ https://t.co/DZwO74V4dR pic.twitter.com/lkgIBxx2XR — L'Équipe (@lequipe) September 16, 2026

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D’autre part, pour s’assurer des retombées financières indispensables. Même si a C3 rapporte bien moins que la Ligue des champions. Quoiqu’il en soit, vouloir épargner le technicien et le public en disputant la coupe envoie aujourd’hui un signal amer. Le manque de renforts et les résultats actuels alimentent les frustrations.