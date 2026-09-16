FC Nantes : Mis en examen, Franck Kita réagit

Franck Kita a des ennuis judicaires mais il ne tremble pas. Le directeur général du FC Nantes a réagi par l’intermédiaire de ses avocats, qui contestent toute infraction de la part de leurs clients.

FC Nantes : Franck Kita réagit après sa mise en examen

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Une vaste enquête judiciaire ébranle le FC Nantes, et Franck Kita rompt le silence par le biais de ses conseils. Mis en examen pour exercice illégal de la profession d’agent et blanchiment, le directeur général du club des bords de l’Erdre se défend. Mardi, L’Équipe a révélé l’affaire.

La justice scrute le club nantais, analysant ses transferts réalisés de 2015 à 2023. Elle examine aussi de près ses relations avec divers intermédiaires. Dans ce dossier, la personne morale du club ainsi que deux agents sportifs subissent la même décision judiciaire.

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Face aux accusations, les avocats de Franck Kita et du FC Nantes fixent leur ligne. La défense attend les réquisitions du parquet pour répondre sur le fond. Le dossier s’avère technique, nécessitant une analyse approfondie. Ils assurent par ailleurs que leurs clients ont toujours contesté avoir commis la moindre infraction.

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La défense refuse ainsi d’entrer dans les détails à ce stade. Elle opte pour la prudence. Alors que l’enquête pointe des commissions d’intermédiaires et des transferts douteux, Franck Kita et Nantes se retrouvent désormais concernés par cette importante procédure judiciaire. Cette affaire sort au moment où le FCN traverse un sale temps en Ligue 2.