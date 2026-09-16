RC Lens : Bonne nouvelle pour Yannick Cahuzac avant Monaco

Yannick Cahuzac va pouvoir diriger le RC Lens vendredi à Monaco malgré l’absence de son diplôme d’entraîneur requis en Ligue 1. Déjà admis au BEPF pour la promotion 2026-2027, le successeur de Dino Toppmöller devrait obtenir une dérogation de la Direction technique nationale.

RC Lens : Yannick Cahuzac peut prendre les commandes

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Après la séparation avec Dino Toppmöller, le RC Lens a décidé de confier temporairement les commandes de l’équipe première à Yannick Cahuzac. À 41 ans, l’ancien milieu de terrain connaît bien le club artésien, où il a déjà travaillé comme adjoint de Franck Haise, puis Dino Toppmöller.

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Pour sa première expérience comme entraîneur principal d’une équipe de club, Cahuzac sera donc sur le banc vendredi soir à Monaco, lors de la 5e journée de Ligue 1. Une première qui soulevait toutefois une question administrative : le Corse ne possède pas encore le Brevet d’entraîneur professionnel de football (BEPF) ou la licence professionnelle UEFA.

Le RC Lens évite une amende de 25 000 euros

Les règlements de la LFP et de la FFF prévoient une amende pouvant atteindre 25 000 euros par match disputé en situation irrégulière en Ligue 1. Le Code du sport prévoit également des sanctions pour l’exercice rémunéré des fonctions d’entraîneur sans les qualifications nécessaires.

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Le cas de Will Still au Stade de Reims illustre le coût que peut représenter cette situation. Le club champenois avait versé 575 000 euros d’amendes pour les 23 rencontres dirigées par l’entraîneur avant son inscription à la formation du BEPF, le 1er juillet 2023.

Yannick Cahuzac déjà inscrit au BEPF

Le RC Lens devrait toutefois éviter un tel scénario avec Yannick Cahuzac. L’ancien adjoint est déjà membre de la promotion 2026-2027 du BEPF, ce qui permet au club de solliciter une dérogation auprès de la Direction technique nationale.

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Selon L’Équipe, cette dérogation devrait être accordée au technicien lensois. Le Racing pourra ainsi aligner Cahuzac sur son banc à Monaco sans s’exposer à l’amende prévue par les règlements. Le nouveau coach lensois peut donc préparer sereinement sa première rencontre à la tête de l’équipe première.