Accueil - Stade Rennais - Stade Rennais vs Sturm Graz : Haise veut mettre fin à la malédiction

17e tentative, Franck Haise parviendra-t-il enfin à s’imposer en Ligue Europa ? Ce mercredi, le Stade Rennais affronte le Sturm Graz en Autriche. Les Bretons veulent réussir leurs débuts.

Stade Rennais : Franck Haise veut battre le Sturm Graz

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Franck Haise n’a jamais gagné un match de Ligue Europa. Une série que l’entraîneur du Stade Rennais veut forcément interrompre. Ce mercredi, Rennes lance sa campagne européenne en Autriche, sur la pelouse du Sturm Graz. Pour les Bretons, l’objectif sera de bien démarrer. Pour leur coach, l’enjeu est encore plus personnel.

Le bilan de Haise dans cette compétition européenne est alarmant : 16 matchs dirigés, aucune victoire. Lors de ses deux dernières campagnes avec Nice, le technicien français n’a pas réussi à faire franchir la phase de ligue au Gym. Son équipe a enregistré trois nuls et onze défaites sous ses ordres.

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Cette série négative avait commencé avec le Racing Club de Lens. Après son élimination en Ligue des champions, le club artésien avait été reversé en Ligue Europa. En 16es de finale, les Sang et Or avaient d’abord concédé un nul contre Fribourg (0-0). Mais au match retour, les Aiglons ont mordu la poussière. Défaite (2-3). Haise avait alors vu son équipe quitter la compétition.

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Désormais à Rennes, l’entraîneur a l’occasion de tourner la page. Le déplacement à Sturm Graz constitue donc un premier rendez-vous important. Après 16 matchs sans succès en Ligue Europa, Haise cherchera cette fois à lancer sa campagne européenne par une victoire.