Mercato PSG : Luis Campos négocie l’arrivée de Vasilije Novicic

Pour devancer la concurrence au prochain mercato, le PSG s’active. Le directeur sportif parisien, Luis Campos cible Vasilije Novicic.

Mercato PSG : Luis Campos vise Vasilije Novicic

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Le PSG commence déjà à préparer les prochains mouvements de son mercato. Luis Campos aurait trouvé une pépite en Serbie. D’après les informations de Zone90, le club parisien s’intéresse à Vasilije Novicic, jeune milieu de terrain de 18 ans.

International U19 serbe, Novicic évolue actuellement sous les couleurs de l’IMT Belgrade. Le Serbe est sous contrat jusqu’en 2031. Mais ses dirigeants seraient ouverts à une vente dès cet hiver si une offre alléchante tombe. Le Paris SG serait chaud pour attirer la pépite. Le club de la capitale surveille de près les jeunes joueurs à fort potentiel et le profil de Novicic entrerait dans cette logique de recrutement.

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Selon Zone90, Luis Campos n’aurait pas attendu pour avancer sur ce dossier. Des premiers échanges auraient déjà été engagés avec l’entourage du jeune Serbe. Cette approche permettrait au PSG de se positionner avant une éventuelle concurrence. Le conseiller sportif parisien, Luis Campos apprécie les profils capables de progresser rapidement, et Novicic présenterait justement une marge de progression intéressante.

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À seulement 18 ans, le milieu de l’IMT Belgrade affiche déjà des statistiques encourageantes. Depuis le début de la saison, il a participé à neuf rencontres avec son équipe. Son bilan comprend un but et deux passes décisives. Le PSG devra surveiller l’évolution de ce dossier. Si plusieurs clubs venaient à se positionner, la concurrence pourrait s’intensifier. Le mercato hivernal pourrait offrir à Paris une occasion d’avancer concrètement sur le recrutement de cette jeune promesse serbe.