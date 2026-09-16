Accueil - PSG - Mercato PSG : Luis Campos vise la pépite Lennart Karl

Le milieu offensif allemand Lennart Karl plaît au PSG, mais le Bayern n’entend pas laisser partir son jeune talent facilement. Pour ouvrir la porte, le club bavarois aurait fixé son prix à 100 millions d’euros.

Mercato PSG : Luis Campos veut attirer Lennart Karl à Paris

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À peine le mercato achevé, le PSG planifie déjà la suite. Le club parisien cible la nouvelle sensation du Bayern Munich, Lennart Karl, selon Ekrem Konur. À seulement 18 ans, ce milieu offensif met tout le monde d’accord en Allemagne.

Le jeune gaucher livre des performances XXL et montre à chaque match qu’il a la force dans les jambes. Du beau monde le suit de près. Selon le journaliste Ekrem Konur, Liverpool a contacté Munich il y a quelques mois. Si Paris, Arsenal et le FC Barcelone n’ont lancé aucune démarche officielle, ces trois géants surveillent le dossier avec attention. Manchester City et Chelsea observent également.

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Le Real Madrid garde une longueur d’avance sur ces prétendants. La Maison Blanche dispose d’un atout décisif. En janvier dernier, le joueur lui-même affichait publiquement sa préférence au micro de Sky Allemagne. Il rêve de signer au Real Madrid. Il attend seulement l’appel des Merengue.

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Le Bayern reste toutefois serein. Majeur depuis février, l’international allemand a vu son contrat automatiquement prolongé jusqu’en 2029. Bien décidée à bâtir son futur projet autour du joueur, la direction bavaroise exige 100 millions d’euros hors bonus pour refroidir les ardeurs des prétendants.