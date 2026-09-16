Mercato FC Nantes :  Jean-Kévin Duverne fait des révélations

Jean-Kévin Duverne dévoile les difficultés vécues au FC Nantes après son départ cet été. Le défenseur haïtien s’est notamment prononcé sur la crise de résultats chez les Canaris.

Mercato FC Nantes : Jean-Kévin Duverne parle après son départ

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Parti cet été du FC Nantes pour rejoindre l’Omonia Nicosie, Jean-Kévin Duverne brise le silence. Le roc de 29 ans pose un regard lucide sur son passage en Loire-Atlantique, dans un entretien accordé à So Foot. Arrivé en 2023 fort d’une saison référence à Brest (34 matchs), l’international haïtien n’a pas trouvé son rythme chez les Canaris. Pour autant, il refuse de parler d’un vestiaire malsain.

Dans un entretien accordé à So Foot, il nuance. « Je ne dirais pas que c’était malsain. C’est compliqué à expliquer. Il y a de la pression dans tous les clubs. Ce qui est compliqué, c’est que ça fait des années que c’est comme ça. Ça rôdait autour des barrages, de la relégation, ça se sauvait à la fin. », a-t-il dit.

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Cette lutte permanente pour la survie finit par user les organismes et les esprits. Nantes joue avec le feu depuis trop longtemps. Les joueurs en subissent les contrecoups au quotidien. L’ancien Brestois prend sa part de responsabilité : « Si je fais un constat général, je n’ai pas été à la hauteur. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas un bon joueur. C’est comme ça. », a-t-il ajouté.

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Si Jean-Kévin Duverne accepte la critique sur ses prestations, il regrette en revanche le manque de soutien populaire durant les tempêtes. « De la part des supporters, c’est normal, mais parfois, ça serait mieux de plus supporter son équipe. Quand ça ne va pas bien, c’est là où tu dois remobiliser ton équipe. », a-t-il conclu.