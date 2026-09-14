Accueil - FC Nantes - FC Nantes : Ça sent mauvais pour Grégory Poirier !

Le FC Nantes traverse un sale temps et le nouveau coach, Grégory Poirier est en danger. Il pourrait bientôt perdre son fauteuil.

FC Nantes : Grégory Poirier sous pression

La suite après cette publicité

À peine installé sur le banc du FC Nantes, Grégory Poirier s’attire de vives foudres, selon les informations d’Emmanuel Merceron. L’ancien coach du Red Star, choisi pour remplacer Michel Der Zakarian après un court passage, paie un début de saison désastreux et des choix litigieux pendant le mercato.

Samedi, Nantes a sombré à Sochaux (0-1). Cette quatrième défaite en six matchs de Ligue 2 enfonce les Canaris à une inquiétante 17e place. Un bilan alarmant pour un relégué qui vise la remontée dans l’élite. Les résultats coincent, et les tensions internes commencent.

À voir

OM : Ngapandouetnbu, le successeur désigné de De Lange ?

Lire aussi : Mercato FC Nantes : La décision tombe pour Obed Nkambadio

Selon Emmanuel Merceron, Grégory Poirier s’oppose déjà aux responsables du centre de formation. Le club enregistre plusieurs mouvements, dont 12 arrivées et deux départs très mal acceptés. Il y a par exemple le cas Bahmed Deuff. Le milieu de 20 ans rejoint le Royal Antwerp en prêt avec option d’achat, après seulement trois apparitions.

Lire la suite sur le FC Nantes

Vente FC Nantes : Kita confirme les négociations

FC Nantes : Grégory Poirier en froid avec Stéphane Ziani ?

À voir

ASSE : Le Cardinal lance un message fort après Dunkerque

Le dossier Herba Guirassy : l’ailier de 20 ans, auteur d’un but à Laval, s’engage aux Young Boys de Berne pour 3 M€. Un transfert définitif perçu comme une grave erreur. On reproche aussi à Poirier d’avoir réclamé l’achat de nombreux milieux au détriment des jeunes du FC Nantes. Sa place est-elle menacée ? La direction hésite. Après avoir usé trois entraîneurs en 2025-2026 (Castro, Kantari, Halilhodzic), un nouveau licenciement scandaliserait des supporters lassés par une instabilité devenue chronique à la Beaujoire.