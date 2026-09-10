Accueil - As Monaco - Mercato AS Monaco : Aleksandr Golovin dit non à une offre russe

Aleksandr Golovin ne devrait finalement pas quitter l’AS Monaco cet été malgré une offre de 19 millions d’euros du Spartak Moscou. Le milieu offensif russe souhaiterait poursuivre son aventure sur le Rocher jusqu’à la trêve hivernale.

Mercato Monaco : Le Spartak Moscou propose 19 M€ pour Golovin

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Le marché des transferts reste encore ouvert en Russie et le Spartak Moscou entendait en profiter pour recruter Aleksandr Golovin. D’après les informations de RPL Sky, le club moscovite a transmis une offre de 19 millions d’euros à l’AS Monaco pour s’attacher les services du milieu offensif de 30 ans.

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Le Spartak aurait également préparé une proposition conséquente pour convaincre l’international russe. Un contrat de quatre ans, assorti d’une année supplémentaire en option, lui aurait été proposé avec un salaire annuel estimé entre 4,5 et 5 millions d’euros, hors bonus.

Cette proposition arrive alors que l’AS Monaco pouvait encore envisager une dernière vente importante après les échecs des transferts de Folarin Balogun et Lamine Camara. Golovin, lui, reste sous contrat avec le club de la Principauté jusqu’en juin 2029.

Aleksandr Golovin privilégie finalement l’AS Monaco

Malgré les conditions financières proposées par le Spartak Moscou, Aleksandr Golovin ne serait pas disposé à faire ses valises dans l’immédiat. Le joueur souhaiterait poursuivre son aventure monégasque au moins jusqu’à la trêve hivernale, avec la possibilité d’envisager un départ en janvier 2027.

Le Russe a d’ailleurs parfaitement lancé sa saison sous les ordres de Filipe Luís. Titulaire lors des trois premières journées de Ligue 1, il a contribué aux victoires monégasques contre Le Havre, l’OM et le PSG, avec notamment une passe décisive lors des succès face à Marseille et Paris.

Le mercato russe se ferme ce jour

Le dossier n’est toutefois pas totalement refermé. Le mercato de Ligue 1 a fermé ses portes le 1er septembre, mais la fenêtre des transferts de la Russe reste ouverte jusqu’à ce jeudi 10 septembre. Le Spartak Moscou, tout comme le Zénith Saint-Pétersbourg, aurait manifesté son intérêt pour Golovin.

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Un nouveau mouvement reste donc possible. Seul un éventuel ultimatum de la direction monégasque pourrait encore faire évoluer la position du joueur dans les dernières heures. Pour l’instant, Aleksandr Golovin privilégierait toutefois la continuité à l’AS Monaco.

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