Accueil - OGC Nice - OGC Nice : Boudaoui de retour, trois absents contre Auxerre

L’OGC Nice se déplace sur la pelouse de l’AJ Auxerre pour la 4e journée de Ligue 1 ce samedi à 20h45. Hicham Boudaoui fait son retour dans le groupe d’Olivier Pantaloni, tandis que Laurent Abergel, Moïse Bombito et Morgan Sanson sont toujours absents sur blessure.

OGC Nice : Boudaoui retrouve enfin le groupe

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Après avoir manqué les premières journées de championnat, Hicham Boudaoui retrouve le groupe niçois pour ce déplacement à Auxerre. L’international algérien pourrait ainsi disputer ses premières minutes de la saison sous les couleurs du Gym. Il fait son retour après un été particulièrement mouvementé concernant son avenir.

Le milieu de terrain avait trouvé un accord avec Al-Ittihad, mais l’opération n’avait finalement pas abouti malgré des discussions avancées. Monaco avait ensuite tenté de le recruter comme joker, sans parvenir à concrétiser cette piste. Olivier Pantaloni avait alors fermé la porte à un nouveau départ du joueur : « Ça ne s’est pas fait. Aujourd’hui, il sera avec nous. Toute idée de départ a été abandonnée. »

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Hicham Boudaoui retrouve donc le groupe niçois et pourrait désormais évoluer aux côtés de Mohamed Amoura, arrivé cet été en provenance de Wolfsburg sous la forme d’un prêt. Les deux internationaux algériens sont ainsi réunis dans le groupe pour cette quatrième journée de Ligue 1.

Trois joueurs toujours indisponibles

Pour cette rencontre, Olivier Pantaloni doit toutefois composer avec plusieurs absences. Laurent Abergel est forfait en raison d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Moïse Bombito manque également à l’appel. Le défenseur canadien, victime de douleurs récurrentes au tibia, doit subir une deuxième opération à la jambe gauche. Enfin, Morgan Sanson reste lui aussi à l’infirmerie et ne figure pas dans le groupe convoqué pour affronter l’AJ Auxerre.

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L’OGC Nice cherche toujours sa première victoire en Ligue 1 cette saison. Après trois journées, les Aiglons comptent deux matchs nuls contre Lorient et Le Mans, ainsi qu’une défaite 3-0 face au Paris FC.