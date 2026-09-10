Accueil - OGC Nice - OGC Nice : Maurice Cohen fixe l’objectif du Gym pour la saison

Avec seulement deux points pris en trois journées, l’OGC Nice a raté son début de saison, mais Maurice Cohen refuse de revoir ses ambitions à la baisse et vise une place européenne. Le président du Gym s’appuie notamment sur la 7e place, potentiellement qualificative pour l’Europe.

OGC Nice : Maurice Cohen veut regarder vers l’Europe

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Invité de l’émission Kop Aiglons sur BFM Nice, Maurice Cohen a affiché une ambition claire pour l’OGC Nice. Malgré les deux nuls contre Lorient et le Paris FC, puis la défaite face au Mans, le président niçois veut continuer à regarder vers le haut. « Moi, je veux être obstinément optimiste et ambitieux. J’en ai marre de regarder derrière. Je veux qu’on regarde devant, le plus haut possible », a-t-il expliqué. Sans aller jusqu’à annoncer une qualification en Ligue des champions, il estime que la 7e place, qui peut être européenne, constitue un objectif « jouable ».

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Cette ambition tranche toutefois avec la situation actuelle du Gym, qui compte seulement deux points après trois journées et doit encore digérer un recrutement tardif ainsi que trois graves blessures survenues durant l’été.

Olivier Pantaloni veut avancer étape par étape

Le discours d’Olivier Pantaloni est plus mesuré. L’entraîneur niçois, qui n’est pas satisfait du début de saison, ne souhaite pas se projeter aussi loin et préfère se concentrer sur les prochaines échéances. « On va travailler sereinement et prendre les échéances les unes après les autres en essayant d’être le plus performant possible, le plus rapidement possible », a répondu le technicien corse, après avoir pris connaissance des ambitions de son président.

Le Gym doit désormais rapidement lancer sa saison pour donner davantage de poids au discours de sa direction. Avec un groupe largement renouvelé après une précédente saison compliquée, la priorité reste de trouver de la cohésion et des résultats.

Les supporters niçois veulent d’abord assurer le maintien

Du côté des supporters, l’Europe ne constitue pas encore une priorité. Réunis à environ un millier mercredi dans le centre-ville pour rencontrer les recrues du Gym, les fidèles niçois se montrent beaucoup plus prudents rapporte BFM.

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Solange, présidente du Club des Supporters, se montre plus optimiste sans perdre de vue la réalité : « Si on ne croit en rien, on ne fait rien. » Le prochain rendez-vous à Auxerre, ce samedi, donnera déjà une première indication sur la capacité de l’OGC Nice à sortir de ce début de saison compliqué.